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گفتگوی مجازی تاج و دبیرکل فیفا

فدراسیون جهانی فوتبال از برگزاری جلسه آنلاین دبیرکل این نهاد با رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۸۴
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گفتگوی مجازی تاج و دبیرکل فیفا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) گزارش داد که ماتیاس گرافستروم دبیرکل این فدراسیون و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از ورود کاروان تیم ملی کشورمان به مکزیک، به‌صورت مجازی با یکدیگر صحبت کردند.

سایت فیفا در این باره نوشت: گرافستروم در ادامه صحبت‌های سازنده‌ای که ماه گذشته با رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ترکیه پشت سر گذاشت، جلسه مثبتی با تاج برگزار کرد. این بحث بر مبنای همکاری و برنامه‌ریزی برای اطمینان یافتن ایران از حضور روان و بی‌دردسر در تورنمنت متمرکز بود.

دبیرکل فیفا در مورد این جلسه گفت: همانطور که نشستی چهره به چهره در استانبول با یکدیگر داشتیم، جلسه‌ای بسیار مثبتی به‌صورت آنلاین پشت سر گذاشتیم. فیفا همچنان به گفت‌و‌گو و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که تیم و کاروان ایران، از تجربه‌ای مثبت بهره می‌برند و همه شرایط لازم برای رقابت در زمین را دارند. ما مشتاقانه منتظر هفته‌های آینده هستیم.

کاروان ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، تمرینات خود را در شهر تیخوانای مکزیک دنبال می‌کند. تاکنون ویزای ۱۲ نفر از کاروان ایران شامل مهدی محمدنبی سرپرست تیم، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم، محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای و یک آنالیزور تیم ملی برای حضور کنار شاگردان امیر قلعه‌نویی در جام جهانی ۲۰۲۶ صادر نشده است.

برنامه دیدار‌های تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

دور اول

ایران ـ نیوزیلند؛ ۲۶ خرداد؛ ساعت ۰۴:۳۰؛ لس‌آنجلس آمریکا

دور دوم

بلژیک ـ ایران؛ ۳۱ خرداد؛ ساعت ۲۲:۳۰؛ لس‌آنجلس آمریکا

دور سوم

مصر ـ ایران؛ ۶ تیر؛ ساعت ۰۶:۳۰؛ سیاتل آمریکا

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