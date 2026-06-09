درخواست فوری روسیه از فلسطین و رژیم صهیونیستی

با وجود عمل نکردن رژیم صهیونیستی به تعهداتش ذیل توافق آتش‌بس در نوار غزه، روسیه خواستار مذاکره مستقیم فلسطین و اسرائیل شد.

وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه شامگاه دوشنبه گفت که باید روی برگزاری مذاکرات مستقیم بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها تمرکز کرد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی این وزارتخانه اظهار داشت که چنین مذاکراتی باید مسائل مربوط به وضعیت نهایی سرزمین‌های فلسطینی و مؤلفه‌هایی برای وجود کشور فلسطین که برای هر دو طرف قابل قبول باشد را مورد بحث قرار دهد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» زاخارووا در این‌باره افزود: «لازم است که عدالت تاریخی برقرار شود و به فلسطینی‌ها فرصت داده شود تا یک کشور مستقل در کرانه باختری و نوار غزه، به پایتختی قدس شرقی، ایجاد کنند و در صلح و امنیت با اسرائیل همزیستی داشته باشند».

روسیه پیش از این نیز موضع خود را برای حل بحران فلسطین، بر اساس نسخه شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی تشکیل کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی اعلام کرده بود.