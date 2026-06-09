خواهران بدخیم!
در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز 19 خرداد ماه. با ما باشید.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۷۹| |
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گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
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انتشار یافته: ۲
یک طرفه به قاضی نروید
1- گذشته این 3 خواهر ریشه بسیاری از مشکلات آنهاست.
2- سیستمسلبریتی پرور حاکم بر فرهنگ عمومی جامعه ایران و پر و بال دادن بیش از حد رسانهای عمومی و خصوصی به افراد باعث می شود افراد مشهور درک غلطی از خود و شهرتشان داشته باشند که منجر به این گونه رفتار می شود. در کشتی داریم در تکواندو داریم در فوتبال تا دلتان بخواهد داریم و در هنرمند تا دلتان بخواهد و نخواهد داریم. در سیاستمداران در مجریان تلویزیون و رادیو در نمایندگان مجلس در مدیران و ...
1- گذشته این 3 خواهر ریشه بسیاری از مشکلات آنهاست.
2- سیستمسلبریتی پرور حاکم بر فرهنگ عمومی جامعه ایران و پر و بال دادن بیش از حد رسانهای عمومی و خصوصی به افراد باعث می شود افراد مشهور درک غلطی از خود و شهرتشان داشته باشند که منجر به این گونه رفتار می شود. در کشتی داریم در تکواندو داریم در فوتبال تا دلتان بخواهد داریم و در هنرمند تا دلتان بخواهد و نخواهد داریم. در سیاستمداران در مجریان تلویزیون و رادیو در نمایندگان مجلس در مدیران و ...
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