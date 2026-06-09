رگبار باران در ۱۳ استان کشور

به گزارش تابناک؛ امروز (سه‌شنبه) در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات ابرناکی، رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

امروز در شمال شرق، شرق، جنوب و جنوب‌غرب در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

امروز آسمان تهران کمی ابری در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی بارش پراکنده، با احتمال رگبار باران و رعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۳ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.