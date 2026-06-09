سلاح جدید آمریکا در لامرد تست شد!
سید موسی موسوی با تشریح جزئیات حمله موشکی آمریکا به مناطق مسکونی لامرد، افزود: در این جنایت با بیش از ۲ تُن مهمات بر سر دو محله مسکونی یک شهر کوچک فروریخت؛ حملهای که تمام قربانیان و مجروحانش، کودکان، نوجوانان ورزشکار، زنان و مردم عادی بودند و در میان ۱۷۰ شهید و زخمی این حمله، حتی یک فرد نظامی هم دیده نمیشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نماینده لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در غروب ۹ اسفندماه، چهار موشک بر فراز دو محله مسکونی، مجموعه ورزشی شهید نعیمی و مهدکودک و مدرسه مجاور آن اصابت کرد؛ مکانی که کودکان و نوجوانان آنجا در حال ورزش و بازی بودند. در این جنایت جنگی، ۲۱ نفر از شهروندان بیگناه ازجمله چند پسربچه درحال بازی فوتبال و چند دختر دانشآموز در حال بازی والیبال و تعدادی از زنان و مردان غیرنظامی به شهادت رسیدند و قریب به ۱۵۰ نفر نیز مجروح شدند که متأسفانه برخی از آنان دچار معلولیتهای دائمی شدهاند. همچنین تعدادی از کودکان ما بدلیل ترس فراوان از روز حادثه و بحران روحی بوجودآمده برای آنان، نهتنها برای همیشه با فوتبال و والیبال خداحافظی کردهاند، بلکه به خانوادههای خود گفتهاند میخواهند ترک تدریس کنند.
موسوی افزود: اما کوچکترین شهید این حادثه، آوینا برزگر کودک دوساله لامردی بود؛ کودکی که تصویر پستانک و عروسکش حالا به یکی از تلخترین نمادهای این جنایت تبدیل شده است. این طفل نازنین در حیاط منزل خود در حال بازی بود که ترکش به وی اصابت کرد و وقتی به بیمارستان آمد و با بدن غرق در خون روی تخت اتاق عمل جراحی قرار گرفت، هنوز پستانک در دهانش بود که عکس آن لحظه بهتآور است و دل سنگ را آب میکند.
وی با اشاره به نوع موشک استفادهشده در این حمله تصریح کرد: موشکهای بهکاررفته از نوع «PrSM» یا «پریزِم» بودند که طبق گزارشهای منتشرشده، برای نخستینبار بهصورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفتهاند. این موشکها پیش از برخورد به زمین و در ارتفاع حدود ۳۰ تا ۴۰ متری منفجر شدند و به همین دلیل هیچ گودالی بر روی زمین بهعنوان محل اصابت وجود ندارد، اما هر موشک به ۱۸۰ هزار گلوله بنام تَنْگْسْتِن تبدیل شده است.
نماینده مردم لامِرد و مُهر ادامه داد: این فاجعه یعنی طی فقط ۳۵ ثانیه، حدود ۷۲۰ هزار گلوله بر سر مردم یک شهر کوچک فرود آمده است. اگر این عدد را با جمعیت حدود ۳۰ هزار نفری شهر لامرد مقایسه کنیم، یعنی سهم هر شهروند از «هدیه عمو ترامپ» ۲۴ گلوله بوده است! ابعاد فاجعه زمانی روشنتر میشود که بدانیم این حجم از مهمات نه در کل شهر، بلکه فقط روی دو محله مسکونی کوچک تخلیه شده است!
موسوی در مورد خسارات گسترده ناشی از انفجار موشکها افزود: شدت انفجارها بهحدی بود که بعد از گذشت یکصد روز، هنوز دیوار خانهها و خیابانهای شهر سوراخسوراخ است؛ بهعنوان نمونه در یکی از خانهها که هنوز بازسازی نشده، جای اصابت بیش از ۷۰۰ ساچمه تنگستِن مشهود است. لازم است اضافه کنم که مدرسهای با بیش از ۲۰۰ دانشآموز در محل اصابت قرار داشت که آسیب دیده و تنها خدا رحم کرد که ساعت حمله ۱۷:۱۰ دقیقه بعدازظهر بود، وگرنه اگر آن مهدکودک و مدرسه هنوز تعطیل نشده بودند، میناب دوم رخ میداد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مجروحان همچنان دهها ساچمه در بدن خود دارند. برخی نابینا شدهاند، برخی دچار قطع عضو شدهاند و بعضی خانوادهها هنوز درگیر درمان فرزندانشان هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره استفاده از موشکهای دارای ترکشهای تنگستنی گفت: نوع حمله، نحوه انفجار موشکها و گزارشهایی که بعدها حتی در برخی رسانههای بینالمللی منتشر شد، این موضوع را اثبات کرد که از لامرد بهعنوان محل آزمایش عملیاتی یک سلاح جدید استفاده شده است؛ بهگونهای که طبق گزارش نیویورکتایمز، ارتش آمریکا بعد از تست موفقیتآمیز این موشک، بودجه ساخت آن برای سال آینده را ۴ برابر کرده است.
موسوی با تأکید بر غیرنظامی بودن کامل اهداف حمله گفت: در لامرد هیچ شهر موشکی وجود ندارد و علاوه بر آن نه یگان دریایی، نه پادگان ارتش، نه پهپاد، نه شهپاد، نه مقام عالیرتبه نظامی و و نه هیچ چیز دیگری وجود نداشته است، و باید تأکید کنم حتی یکنفر از شهدا و مجروحان نیز نظامی نبودهاند.
وی درباره لحظه اطلاع از حمله نیز گفت: من صبح شنبه نهم اسفندماه در حال بازگشت از حوزه انتخابیه به تهران بودم تا در جلسه صحن علنی مجلس در روز یکشنبه شرکت کنم، اما حوالی اصفهان که رسیدیم ناگهان خلبان اعلام کرد که فرودگاه مهرآباد بسته شده و باید به سمت شیراز بازگردیم. بعد که پرواز فرود اضطراری کرد، متوجه شدیم جنگ آغاز شده. با این توصیف قرار شد بهصورت زمینی به تهران بروم، اما دوباره تماس گرفتند و خبر حمله موشکی به لامرد را دریافت کردم؛ لذا مجبور شدم بلافاصله مسیر را تغییر داده و راهی لامرد شدم و مستقیم خود را به بیمارستان رساندم. آن شب، بیمارستان لامرد صحنهای بود که هیچگاه از ذهنم پاک نمیشود؛ نوجوانانی که هنوز لباس ورزشی بر تن داشتند، کودکانی که پیکرشان پر از ساچمه بود و خانوادههایی که در میان اضطراب و گریه، چشمانتظار نجات عزیزانشان بودند.
نماینده مردم لامرد و مهر ادامه داد: من نیز بهعنوان پزشک و جراح تا صبح در کنار همکارانم در اتاق عمل حضور داشتم. با وجود حجم بالای مجروحان، مردم لامرد صحنهای کمنظیر از همبستگی خلق کردند. صفهای اهدای خون شکل گرفت، گروههای جهادی وارد میدان شدند و در حالی که تنها ۲۰ پرستار در شیفت حضور داشتند، بیش از ۹۰ پرستار از کل منطقه خود را به بیمارستان لامرد رساندند؛ حتی پرستاری که باردار بود، داوطلبانه برای کمک آمده بود. سحر آن روز هم خبر شهادت امام خامنهای را شنیدیم که این تلخی را برای ما صدچندان کرد.
وی با تأکید بر اینکه حمله به لامرد یک «جنایت کاملاً عمدی» بود، اظهار داشت: شواهد، نوع موشک، نحوه انفجار و حتی اعترافات رسمی فرمانده سنتکام و آمریکاییها، هیچ تردیدی درباره هدفمند بودن این حمله باقی نمیگذارد. فراموش نکنید که چهار روز پس از حمله به لامرد، یعنی در تاریخ ۱۳ اسفندماه، سنتکام بهصورت رسمی در صفحه خود اعلام کرد که برای نخستینبار از موشک «PrSM» یا «پریزِم» استفاده کرده است و این یک جنایت آگاهانه و برنامهریزیشده علیه مردم عادی بود، اما این جنایت نهتنها مردم را نترساند، بلکه انسجام و اراده آنان را برای ایستادگی بیشتر کرد.
موسوی با انتقاد از ادعاهای حقوق بشری آمریکا گفت: جنایت لامرد بهتنهایی یک مهر ابطال بر ادعاهای حقوق بشری آمریکاست. وقتی کودکان در حال فوتبال و والیبال هدف موشک قرار میگیرند، وقتی یک کودک دو ساله در میان شهداست و یک مدرسه و سالن ورزشی آسیب میبیند، دیگر جایی برای شعارهای حقوق بشری باقی نمیماند.
جنایت لامرد یک پرونده روشن جنایت جنگی علیه مردم غیرنظامی است و باید در سطح جهانی روایت شود
ویبا تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و رسانهای این پرونده گفت: حادثه لامرد یک پرونده روشن جنایت جنگی علیه مردم غیرنظامی است و باید در سطح جهانی روایت شود. بخشی از مستندات این حمله شامل تصاویر، گزارشهای پزشکی، آثار ترکشها، شهادت خانوادهها و اطلاعات مربوط به نوع موشک در حال مستندسازی است تا در محاکم و مجامع بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد. لامرد یک شهر کوچک بود، اما فاجعهای که در آن رخ داد، موضوعی نیست که جهان بتواند بهسادگی آن را نادیده بگیرد.
موسوی خاطرنشان کرد: رایزنیهایی با دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوقی کشور درحال انجام است و مطالبه ما این است که پرونده لامرد در مجامع بینالمللی، دادگاه لاهه و نهادهای حقوق بشری پیگیری شود؛ چراکه چنین جنایتی نباید بدون پاسخ و پیگرد باقی بماند.
به گزارش ایرنا، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در روز نهم اسفند ماه در حمله به لامرد باعث به شهادت رسیدن ۲۱ نفر از هموطنانمان شد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه مراسم «بزرگداشت روز جهانی کودکان قربانی جنگ؛ یادمان شهدای میناب» خواستار توجه بیشتر به حادثه لامِرد فارس شد و گفت: در کنار جنایت میناب، باید از جنایت لامرد نیز نام برد. این حادثه از برخی جهات حتی ابعاد هولناکتری داشت؛ زیرا برای نخستین بار موشکهایی با حدود ۱۸۰ هزار ترکش کشنده در بالای یک محیط ورزشی و منطقه مسکونی منفجر شد تا قدرت تخریبی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این اقدام، مصداق آشکار جنایت جنگی است و فرماندهان نظامی و مقامهای سیاسی که در طراحی، صدور دستور و اجرای آن نقش داشتهاند، باید در محاکم داخلی و بینالمللی مورد پیگرد قرار گیرند.
بقایی با اشاره به اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت: ما از هر فرصت و سازوکار بینالمللی برای نشان دادن ابعاد این جنایات، مستندسازی آنها و پیگیری حقوقی عاملان استفاده میکنیم. موضوع تنها به میناب محدود نمیشود، بلکه شمار زیادی از کودکان و شهروندان ایرانی در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند و صدای آنان باید به گوش جامعه جهانی برسد.