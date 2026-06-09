فیفا تیم داوری دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ را معرفی کرد و قضاوت نخستین مسابقه این رقابت‌ها را به یک داور برزیلی سپرد.

فیفا دقایقی پیش به صورت رسمی اعلام کرد که ویلتون پریرا سامپایو، داور سرشناس برزیلی، دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی را سوت خواهد زد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ سامپایو در این مسابقه توسط برونو پیرس و برونو بوشیلیا به عنوان کمک‌داور همراهی می‌شود تا یک تیم کاملاً برزیلی مسئولیت قضاوت نخستین بازی جام جهانی را برعهده داشته باشد.

این سومین جام جهانی دوران حرفه‌ای سامپایو خواهد بود. او در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به عنوان یکی از داوران VAR حضور داشت و چهار سال بعد در قطر نخستین تجربه قضاوت در زمین مسابقات جام جهانی را به دست آورد.

نام این داور در جام جهانی ۲۰۲۲ پس از دیدار حساس فرانسه و انگلیس در مرحله یک‌چهارم نهایی بیش از پیش مطرح شد؛ مسابقه‌ای که واکنش جود بلینگام به برخی تصمیمات داوری، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود.

علاوه بر سامپایو، رافائل کلاوس و رامون آباتی آبل نیز دیگر داوران برزیلی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهند بود. دانیلو مانیس، رافائل آلوز و رودریگو فیگوئردو نیز در فهرست کمک‌داوران این کشور قرار دارند و رودولفو توسکی مارکز به عنوان داور VAR فعالیت خواهد کرد.

دیدار افتتاحیه جام جهانی بین مکزیک و آفریقای جنوبی روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که یادآور بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ نیز هست، جایی که همین دو تیم در نخستین دیدار آن رقابت‌ها به مصاف یکدیگر رفتند و به تساوی یک بر یک رضایت دادند.