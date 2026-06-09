ترامپ: با ایرانیها در حال مذاکرهایم
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه ادعاها درباره مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و تمایل تهران برای توافق با واشنگتن را تکرار کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ در مصاحبه با شبکه «سیانان» مدعی شد: «ما در حال حاضر در حال مذاکره با ایرانیها هستیم و آنها میخواهند به یک توافق بسیار خوب برسند».
رئیس جمهور متوهم و تروریست آمریکا ادعا کرد: «ایرانیها حاضرند هرچیزی که میخواهیم به ما بدهند از جمله تضمین اینکه بهدنبال سلاح هستهای نیستند».
وی در ادامه ادعاهایش گفت: «قیمت نفت زمانی سقوط خواهد کرد که ما خیلی زود پیروزی کامل بر ایران را اعلام کنیم».
ترامپ همچنین افزود: «پیروزی واقعی را دو هفته آینده خواهید دید، زمانی که پیروزی کامل بر ایران را اعلام کنیم».
پیش از این نیز ترامپ در مصاحبه با شبکه «نیوزنیشن» ادعا کرده بود که طی دو هفته آینده، پیروزی کامل در جنگ با ایران را اعلام میکند.
شش ماه قبل هم همین را می گفت.