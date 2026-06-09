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ترامپ: با ایرانی‌ها در حال مذاکره‌ایم

رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه ادعا کرد که ایران حاضر است تضمین بدهد که به‌دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۷۳
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ترامپ: با ایرانی‌ها در حال مذاکره‌ایم

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه ادعاها درباره مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و تمایل تهران برای توافق با واشنگتن را تکرار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ در مصاحبه با شبکه «سی‌ان‌ان» مدعی شد: «ما در حال حاضر در حال مذاکره با ایرانی‌ها هستیم و آنها می‌خواهند به یک توافق بسیار خوب برسند».

رئیس جمهور متوهم و تروریست آمریکا ادعا کرد: «ایرانی‌ها حاضرند هرچیزی که می‌خواهیم به ما بدهند از جمله تضمین اینکه به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیستند».

وی در ادامه ادعاهایش گفت: «قیمت نفت زمانی سقوط خواهد کرد که ما خیلی زود پیروزی کامل بر ایران را اعلام کنیم».

ترامپ همچنین افزود: «پیروزی واقعی را دو هفته آینده خواهید دید، زمانی که پیروزی کامل بر ایران را اعلام کنیم».

پیش از این نیز ترامپ در مصاحبه با شبکه «نیوزنیشن» ادعا کرده بود که طی دو هفته آینده، پیروزی کامل در جنگ با ایران را اعلام می‌کند.  

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
3
پاسخ
شرط ورود ایران به هرگونه مذاکره وصول 100 میلیارد دلار دارایی ایران است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
5
پاسخ
"ایرانی‌ها حاضرند هرچیزی که می‌خواهیم به ما بدهند از جمله تضمین اینکه به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیستند».
شش ماه قبل هم همین را می گفت.
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
4
پاسخ
شتر در خواب بيند پنبه دانه گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه . خوك زرد كودك كش
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