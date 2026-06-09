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ادارات البرز دورکار می شوند+ جزییات

با اعلام استانداری البرز، فعالیت کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان البرز تا اطلاع ثانوی با حداقل ۵۰ درصد کارکنان و به‌صورت حضوری خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۷۰
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2912 بازدید
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ادارات البرز دورکار می شوند+ جزییات

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ با اعلام استانداری البرز، فعالیت کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان البرز تا اطلاع ثانوی با حداقل ۵۰ درصد کارکنان و به‌صورت حضوری خواهد بود.

اولویت دورکاری با چه کسانی است؟
افراد دارای معلولیت
بانوان به‌ویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و کمتر
کارکنان دارای بیماری‌های خاص

فعالیت‌ بانک‌ها چگونه است؟
تمامی شعب بانک‌ها فعال می‌باشد.
مدیران شعب می‌توانند با حداقل ۵۰ درصد نیروهای شاغل در شعب، روند خدمت‌رسانی را ادامه دهند.

چه کسانی از این بخشنامه مستثنی هستند؟
تمامی رده‌های مدیریتی استان
واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها
مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
10
پاسخ
چرا؟ دلیل دورکاری را هم بگویید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
2
پاسخ
کارکنان موسسه رازی در استان البرز با ظرفیت صددرصد با افزایش ساعت کاری مشغول به کار می باشند و از مصوبات استانداری پیروی نمی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
10
پاسخ
اونوقت چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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