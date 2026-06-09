صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دست رد امید ایران به تیم بحرین!

تیم ملی فوتبال امید ایران که این روزها اردوی آماده‌سازی خود را در آنتالیای ترکیه برگزار می‌کند، از شرکت در یک تورنمنت دوستانه با حضور بحرین و چند تیم دیگر انصراف داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۶۹
| |
3189 بازدید
|
۳
دست رد امید ایران به تیم بحرین!

بر اساس برنامه اولیه، شاگردان حسین عبدی قرار بود در جریان این اردو یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی زیر ۲۰ سال قرقیزستان برگزار کنند. با این حال، پس از نهایی شدن مذاکرات مشخص شد تیم قرقیزستان در تورنمنت چهارجانبه‌ای شرکت خواهد کرد که بحرین نیز یکی از تیم‌های حاضر در آن است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در ادامه، مسئولان بحرینی برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی امید ایران نیز اعلام آمادگی کرده و حتی پذیرفته بودند هزینه‌های برگزاری مسابقه را تقبل کنند. 

با وجود این، پس از بررسی شرایط و برگزاری جلسات هماهنگی میان حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید، و مدیران تیم، تصمیم نهایی بر عدم حضور در این رقابت‌ها اتخاذ شد.

گفته می‌شود این تصمیم با توجه به برخی ملاحظات ملی و در واکنش به مواضع برخی کشورهای حاضر در این تورنمنت نسبت به تحولات اخیر منطقه و اقدامات صورت‌گرفته علیه ایران اتخاذ شده است.

پس از انصراف از حضور در این مسابقات، کادر فنی تیم ملی امید برنامه آماده‌سازی خود را با برگزاری بازی‌های درون‌تیمی و مسابقات تمرینی دنبال کرد. 

گزارش‌های دریافتی از اردوی تیم نشان می‌دهد عملکرد بازیکنان در این دیدارها رضایت کادر فنی را به همراه داشته و بخشی از اهداف تاکتیکی مورد نظر نیز محقق شده است.

تیم ملی امید ایران در ادامه روند آماده‌سازی خود، چشم به رقابت‌های پیش‌رو و تحقق هدف صعود به المپیک ۲۰۲۸ دارد؛ هدفی که سال‌هاست در اولویت برنامه‌های فوتبال ایران قرار گرفته است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم امید ایران تیم بحرین بازی دوستانه تیم ملی امید حسین عبدی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین عکس تیمی با تیپ جدید کرونایی درفوتبال ایران
بسکتبال ایران، تیم ملی اردن را دبل کرد
شکست عربستان مقابل امارات در دیداری دوستانه
تیم کشتی امید ایران قهرمان جهان شد
برگزاری دیدار دوستانه ایران و سوریه منتفی شد
ترکیب تیم ملی نوجوانان برای گلباران کردن نیوکالدونیا
فوری؛ بازی ایران - اروگوئه لغو شد!
کلاهبرداری بازیکن ملی‌ پوش از هم‌ تیمی‌ هایش!
دیدار تیم ملی بزرگسالان و امید
بازگشت بازیکن لژیونر به تیم ملی با یک عذرخواهی
امیدهای ایران راهی جام ملت‌های آسیا شدند
حسین عبدی سرمربی تیم ملی جوانان شد
باخت پرگل نوجوانان به ژاپن با کپی از تیم کی‌روش
حریف ایران در بازی فیفادی نوروز مشخص شد
عبدی و هاشمیان دستیاران اوسمار در پرسپولیس
سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان مشخص شد
کشف ۵۰۰ کیلو هروئین در تبریز
شیخ دیاباته ۶گل در یک بازی زد!
لیست جدید تیم ایران برای بازی با چین مشخص شد
ازبکستان - ایران؛ شهریورماه در تاشکند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
2
پاسخ
تیم بزرگسالان که باند بازی هست این بازیکنان تیم امید هم همون دوستای عبدی هستند که چند سال با هم هستند و ورودی تیم امید برای دیگران ممنوع است حالا بنشینید تا بروه المپیک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
5
پاسخ
سیاسی نکنید تیم فوتبال بحرین چه ربطی به دولتشون داره.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
3
پاسخ
بحرین، امارات و کویت باید تاوان بدهند . تاوانی سخت که در تاریخ ثبت شود .
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mRh
tabnak.ir/005mRh