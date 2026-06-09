دست رد امید ایران به تیم بحرین!
بر اساس برنامه اولیه، شاگردان حسین عبدی قرار بود در جریان این اردو یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی زیر ۲۰ سال قرقیزستان برگزار کنند. با این حال، پس از نهایی شدن مذاکرات مشخص شد تیم قرقیزستان در تورنمنت چهارجانبهای شرکت خواهد کرد که بحرین نیز یکی از تیمهای حاضر در آن است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در ادامه، مسئولان بحرینی برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی امید ایران نیز اعلام آمادگی کرده و حتی پذیرفته بودند هزینههای برگزاری مسابقه را تقبل کنند.
با وجود این، پس از بررسی شرایط و برگزاری جلسات هماهنگی میان حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید، و مدیران تیم، تصمیم نهایی بر عدم حضور در این رقابتها اتخاذ شد.
گفته میشود این تصمیم با توجه به برخی ملاحظات ملی و در واکنش به مواضع برخی کشورهای حاضر در این تورنمنت نسبت به تحولات اخیر منطقه و اقدامات صورتگرفته علیه ایران اتخاذ شده است.
پس از انصراف از حضور در این مسابقات، کادر فنی تیم ملی امید برنامه آمادهسازی خود را با برگزاری بازیهای درونتیمی و مسابقات تمرینی دنبال کرد.
گزارشهای دریافتی از اردوی تیم نشان میدهد عملکرد بازیکنان در این دیدارها رضایت کادر فنی را به همراه داشته و بخشی از اهداف تاکتیکی مورد نظر نیز محقق شده است.
تیم ملی امید ایران در ادامه روند آمادهسازی خود، چشم به رقابتهای پیشرو و تحقق هدف صعود به المپیک ۲۰۲۸ دارد؛ هدفی که سالهاست در اولویت برنامههای فوتبال ایران قرار گرفته است.