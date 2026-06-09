صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیهان: دستور حمله همگانی صادر خواهد شد

یمن در عمق استراتژیک دشمن، شریان اقتصاد دریایی او را فلج می‌کند؛ عراق فشار سیاسی و میدانی را مدیریت می‌کند و ایران نیز پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و بازدارندگی راهبردی و اقدام عملیات نظامی را برعهده ‌دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۶۸
| |
69936 بازدید
|
۱۷
کیهان: دستور حمله همگانی صادر خواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشت روز خود با عنوان "پایان سکوت راهبردی آغاز عملیات «نصر»" به تحلیل تحولات روز دوشنبه پرداخت و در بخشی از آن نوشت: دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار همدست او باید بدانند که «وحدت ساحات» یک راهبرد چندلایه است، نه یک دستور حمله همگانی که اگر لازم شد دستور حمله همگانی نیز صادر خواهد شد.

 در این راهبرد، هر عضو بر اساس توانایی خود عمل می‌کند. یمن در عمق استراتژیک دشمن، شریان اقتصاد دریایی او را فلج می‌کند؛ عراق فشار سیاسی و میدانی را مدیریت می‌کند و ایران نیز پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و بازدارندگی راهبردی و اقدام عملیات نظامی را برعهده ‌دارد. 
 
کما اینکه این دو ساحت (عراق و یمن) با آغاز عملیات موشکی ایران اعلام کردند که با تشدید درگیری‌ها‌، پایگاه‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل در معرض حملات آنها قرار خواهد گرفت.

دشمن ظاهراً از سکوت هدفمند ایران در یک ماه حمله به لبنان دچار خطای محاسباتی شده است.

حملات 24 ساعت گذشته ایران به رژیم صهیونیستی باید به آنها فهمانده باشد که آن سکوت ظاهری هیچ‌گاه به مفهوم غیبت ایران در میدان نبوده است، بلکه راهبری اتاق‌های فرماندهی است که بیش از پیش مصمم‌تر و با کینه‌ای مقدس‌تر فعالیت خود را تازه با عملیات «نصر» از یکشنبه شب به سرزمین‌های اشغالی آغاز کرده است. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان دشمن ایران آمریکا اسرائیل خطای محاسباتی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جایگزین مذاکره با آمریکا از نگاه روزنامه کیهان
الله کرم: جنگ نخواهد شد
کیهان: ایران به جای هیچ ملتی وارد جنگ نمی‌شود
پاسخ سخت ایران به هرگونه خطای محاسباتی در تنگه هرمز
محسن رضایی: دفاع و امنیت بخش مهم زندگی مردم ایران است
سردار نائینی: فرض ما این است که هر لحظه ممکن است جنگ شود
هشدار کیهان: آمریکا برای فوتبال ایران خواب دیده
هاآرتص: مردم اردن اسرائیل را دشمنی غیرقابل تحمل می‌دانند
شوک اولیه، انسجام ملی و محاسبه غلط دشمن
دشمن توان ایستادن مقابل ایران را ندارد
حمله «کیهان» به ظریف درباره آمریکا و اسرائیل
پیام پزشکیان به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم عزیزی: نباید دچار خطای محاسباتی شد
تحلیل مشاور فرمانده کل سپاه از توطئه دشمن
خویشتنداری ایران برای عدم گسترش جنگ دائمی نیست
دریادار سیاری: مطمئن باشید که هر روز قوی‌تر از قبل می‌شویم
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: ایران دشمن اصلی ماست
کیهان: عده‌ای فریب دلسوزی‌های دشمن را خورده‌اند
آمریکا و اسرائیل درمورد ایران اختلاف شدید دارند
شریعتمداری: وقتی که کاسه‌لیس‌ها به صف می‌شوند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۸
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
30
190
پاسخ
چقدر عاشق جنگی! این وسط کی ضرر می‌کنه ؟
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
از جنگ بترسید بیشتر به سراغتون میاد
اتحاد رمز پیروزی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اگر می خواهید جنگ نشود باید بجنگید تا دشمن جرأت نکته دوباره حمله کنه
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
19
126
پاسخ
کیهان همه چیز را تمام کرد

اما همه‌ی واقعیت ها این نیست....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
25
187
پاسخ
معلوم نیست تصمیم گیرنده تو این مملکت کیه هر کی برای خودش یک تز و سیاستی داره و در سطح جامعه پخش می‌کنه و جالبتر اینکه هیچ ارگان و دستگاهی هم نیست که جلوی اینها رو بگیره و مانع هزینه تراشی برای کشور بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
86
پاسخ
جنگ ادامه دارد
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
13
142
پاسخ
الی ماشاالله ما تا دلمون بخواد تحلیل‌گر و استراتژیست داریم.ترسیم پیروزی روی کاغذ خیلی راحت اما در میدان عمل خیلی مشکل.دشمن رو هرچند ضعیف نباید دست کم گرفت.کیهان تو جنگ رسانه‌ای جایگاه قدرتمندی نداره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
هر کسی پیشنهادی داره اولتیماتوم نیست که بگه حتما باید انجام شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
22
167
پاسخ
باز این کیهان دهن باز کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
22
149
پاسخ
کی به کیهان اهمیت می ده؟ لطفا یه گزارش بدید که آیا هنوز نسحه کاغذی کیهان چاپ می شه؟ اگر همین مطالب رو مثل همه روزنامه های بزرگ دنیا فقط در وبسایتشون بزنند و سهمیه کاغذ نگیرند البته به بیت المال خسارت کمتری وارد می شه.
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
62
پاسخ
جنگ ایران چه ربطی به بورس داره؟؟؟ایندفعه دیگه ای ان حمله کرد دیگه درسته؟؟؟چرا دوباره بخاطر حمله ایران بورس منفی شد؟؟؟؟؟شما متوجه هستین مردم رو توی بورس فلج کردین؟؟؟متوجه هستین بورس نسبت به خودرو طلا بیش از ۱۰۰برابر عقبه؟؟؟؟فکر میکنیم مردم متوجه نمیشن که اومدین نزدیک به ۱۵ نماد بزرگ مثل فملی و شستا و شپنا شبریز شتران شبندر و غیره رو نزدیک به ۲۰۰درصد رشد دادین و سهام دیگه درجا زدن تا هر روز توی اخبار بگین مردم عزیز امروز هم شاخص صعودی بود؟؟؟؟مردم توی بورس دارن خفه میشن چرا به دادشون نمیرسین؟؟؟شاخص به ۶۰میلیون هم برسه بازم مردم در ضرر هستن یعنی همچین بلایی توی بورس سر مردم اومده
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
111
28
پاسخ
تشکر از تحلیل راهبردی آقای شریعتمداری. در مقابل امپریالیسم جهانی نباید کوتاه آمد زیرا هزینه تسلیم قطعا بیش از هزینه مقاومت است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ما هر چه از جنگ فرار کنیم جنگ بیشتر به سمت ما میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
99
32
پاسخ
باید تا آخرین قطره به جنگ ادامه داد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mRg
tabnak.ir/005mRg