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عکس: تغییرات جالب لوگو جام جهانی

تصویری از شکل و شمایل و تغییرات لوگو جام جهانی از سال ۹۴ تاکنون. کدام لوگو جذاب‌تر است؟
کد خبر: ۱۳۷۷۸۶۱
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4457 بازدید
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۷
عکس: تغییرات جالب لوگو جام جهانی

به گزارش تابناک، شکل و شمایل و تغییرات لوگو جام جهانی از هنگام برگزاری جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا تا جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا ـ کانادا ـ مکزیک را در این تصویر مشاهده می‌کنید.

به نظر شما کدام لوگو جذاب‌تر است؟

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
2
پاسخ
قطر که نماد سفره ماهی بود
خیلی کیوت بود

و ۹۸ فرانسه که برام نوستالژی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
1
پاسخ
از روس متنفرم اما گلوش زیبا بوده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
1
پاسخ
98 فرانسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
2
پاسخ
به ترتیب فرانسه
قطر
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
0
پاسخ
واتر مارک تابناک افتاده رو لوگو 2026. چجوری میشه در موردش نظر داد؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
1
پاسخ
به نظر من بهترین جام جهانی که تا حالا برگزار شده جام 90 ایتالیا بود. از همه لحاظ بازیکنان، تیمها، طراحی لباس تیمها و ... یادش بخیر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
1
پاسخ
2022 خیلی زیباست.
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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