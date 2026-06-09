عکس: تغییرات جالب لوگو جام جهانی
تصویری از شکل و شمایل و تغییرات لوگو جام جهانی از سال ۹۴ تاکنون. کدام لوگو جذابتر است؟
کد خبر: ۱۳۷۷۸۶۱| |
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به گزارش تابناک، شکل و شمایل و تغییرات لوگو جام جهانی از هنگام برگزاری جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا تا جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا ـ کانادا ـ مکزیک را در این تصویر مشاهده میکنید.
به نظر شما کدام لوگو جذابتر است؟
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
قطر که نماد سفره ماهی بود
خیلی کیوت بود
و ۹۸ فرانسه که برام نوستالژی بود
خیلی کیوت بود
و ۹۸ فرانسه که برام نوستالژی بود
واتر مارک تابناک افتاده رو لوگو 2026. چجوری میشه در موردش نظر داد؟؟
به نظر من بهترین جام جهانی که تا حالا برگزار شده جام 90 ایتالیا بود. از همه لحاظ بازیکنان، تیمها، طراحی لباس تیمها و ... یادش بخیر.
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