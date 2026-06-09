عکس: تغییرات جالب لوگو جام جهانی

تصویری از شکل و شمایل و تغییرات لوگو جام جهانی از سال ۹۴ تاکنون. کدام لوگو جذاب‌تر است؟

به گزارش تابناک، شکل و شمایل و تغییرات لوگو جام جهانی از هنگام برگزاری جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا تا جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا ـ کانادا ـ مکزیک را در این تصویر مشاهده می‌کنید.

به نظر شما کدام لوگو جذاب‌تر است؟