در حالی که تیم ملی فوتبال ایران خود را برای رقابت‌های مهم پیش‌رو آماده می‌کند، همچنان برخی ضعف‌های ساختاری، به‌ویژه در خط دفاع، به‌عنوان یک دغدغه جدی مطرح است؛ موضوعی که می‌تواند در مصاف با تیم‌های قدرتمند به چالشی تعیین‌کننده تبدیل شود.

محسن بیاتی‌نیا معتقد است که ضعف دفاعی تیم ملی بیشتر به ساختار دفاعی مربوط می‌شود تا افراد و تیم ملی باید روی ساختار دفاعی‌اش بیشتر کار کند. او می‌گوید: «تیم در برخی موقعیت‌ها بدون پوشش مناسب قرار می‌گیرد و مدافعان مجبور به تک‌به‌تک می‌شوند.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، چیزی به شروع بیست‌وسومین دوره جام جهانی نمانده است. دو روز دیگر جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و تیم ملی ایران هم در پنجمین روز جام، اولین دیدارش را مقابل نیوزلند برگزار خواهد کرد. دیداری که باتوجه به نحوه آماده‌سازی تیم ملی با نگرانی‌هایی همراه است و احتمالاً اولین دیدار جام برای ایران، حکم مهم‌ترین دیدار تدارکاتی را خواهد داشت که ریسک آن هم بسیار بالا خواهد بود.

محسن بیاتی‌نیا، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفت‌وگویی با تابناک، با نگاهی فنی به عملکرد اخیر تیم ملی، بر لزوم ایجاد ثبات در ترکیب و مشخص شدن ساختار دفاعی تأکید کرد و معتقد است بدون رفع این مشکلات، رسیدن به موفقیت در سطح بالای فوتبال دشوار خواهد بود. در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:

تابناک: ارزیابی کلی شما از شرایط فعلی تیم ملی چیست، آن هم در حالی که بیشتر انتقاد به میانگین سنی بالای تیم است.

نمی‌توان فقط روی نکات منفی تمرکز کرد. در برخی موارد با انتقادات موافقم، به‌ویژه درباره میانگین سنی تیم و لزوم ایجاد تغییرات در ترکیب برخی بازیکنان.

تابناک: عملکرد تیم در بازی‌های تدارکاتی را چگونه دیدید؟

به نظر من، در حد توان بهترین برنامه‌ریزی انجام شده است. هر تیمی محدودیت‌هایی دارد، اما فکر می‌کنم تمام ظرفیت موجود برای آماده‌سازی تیم ملی به کار گرفته شده است.

تابناک: آخرین بازی که تیم ملی انجام داد و پخش شد، دیدار با گامبیا بود. کیفیت تیم ملی را در این بازی چطور ارزیابی می‌کنید؟

بازی در حد انتظار نبود. در نیمه اول عملکرد ضعیف‌تری داشتیم، اما در نیمه دوم بهتر شدیم. نکته مثبت، از خود گذشتگی در خط حمله بود، هرچند در استفاده از موقعیت‌ها می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. با این حال خط دفاعی همچنان نقطه ضعف اصلی است. ما هنوز به انسجام لازم، به‌ویژه در دفاع میانی، نرسیده‌ایم و این مشکل چند سالی است که ادامه دارد.

تابناک: این ضعف دفاعی بیشتر به بازیکنان برمی‌گردد یا ساختار تیمی؟

بیشتر به ساختار دفاعی مربوط می‌شود تا افراد. تیم در برخی موقعیت‌ها بدون پوشش مناسب قرار می‌گیرد و مدافعان مجبور به تک‌به‌تک می‌شوند. همچنین تمرکز دفاعی در طول بازی کامل نیست.

تابناک: برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟

مهم‌ترین کار، رسیدن به ثبات در ترکیب تیم است. باید هرچه سریع‌تر زوج‌های دفاعی مشخص شوند و ستون اصلی تیم شکل بگیرد، به‌ویژه در دفاع وسط و هافبک دفاعی.

تابناک: با این شرایط، شانس صعود تیم ملی را چطور می‌بینید؟

در فوتبال هیچ چیز غیرممکن نیست، اما باید واقع‌بین بود. با شرایط فعلی، صعود از مرحله گروهی می‌تواند هدف منطقی‌تری باشد، هرچند رسیدن به مراحل بالاتر هم دور از دسترس نیست.