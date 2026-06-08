آتش سوزی مهیب و دود غلیظ در لندن + عکس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به گزارش رسانه‌های انگلیسی، بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان برای مهار آتش‌سوزی بزرگ در مرکز بازیافت در منطقه برموندزی واقع در جنوب شرقی لندن، پایتخت انگلیس اعزام شده‌اند.

سازمان آتش‌نشانی لندن اعلام کرد که بعدازظهر دوشنبه به وقت محلی ۱۵ خودرو آتش‌نشانی برای مهار آتش‌سوزی در خیابان لندمن وی در منطقه «برموندزی» اعزام شدند.

این سازمان از مردم خواسته است به دلیل حجم بالای دود در منطقه، از نزدیک شدن به ناحیه خودداری کرده و در‌ها و پنجره‌های خود را بسته نگه دارند.