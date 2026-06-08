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تغییر تازه در پروازهای حج

سازمان حج و زیارت در تازه‌ترین اطلاعیه اعلام کرد: پس از وقفه‌ای حدود ۲۴ ساعته در عملیات بازگشت حجاج ایرانی، از عصر روز هجدهم خردادماه پروازهای انتقال زائران به کشور دوباره ازسرگرفته و پرواز از عربستان به تهران برقرار شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۴۰
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تغییر تازه در پروازهای حج

به گزارش تابناک، بنابر اطلاعیه سازمان حج و زیارت، نخستین پرواز بازگشت حجاج پس ازسرگیری عملیات، که قرار بوده از جده به مقصد فرودگاه مشهد انجام شود با هماهنگی و پیگیری‌ها به مقصد اولیه خود، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تهران انجام شد و روند انتقال زائران به کشور در حال پیگیری است.

در این اطلاعیه آمده است: «با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، سایر پروازهای بازگشت حجاج نیز مطابق دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ابلاغی انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره جزئیات پروازها از طریق روابط عمومی سازمان حج و زیارت در اختیار زائران و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد.

تاکید می‌شود همزمان با ادامه حضور بخشی از زائران کشورمان در مکه مکرمه و مدینه منوره، تمامی خدمات رفاهی، اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی ـ عبادی بدون وقفه در حال ارائه است و تمهیدات لازم برای آسایش و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران فراهم شده است.

سازمان حج و زیارت با پیگیری‌ تمامی ظرفیت‌های موجود، روند بازگشت حجاج را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به‌دنبال این است وقفه حدود ۲۴ساعته ایجاد شده در پروازها را نیز با هماهنگی ناوگان هوایی کشورمان جبران کنم  تا بازگشت زائران با نظم، آرامش و ایمنی کامل انجام شود.»

امسال حدود ۳۰ هزار ایرانی در حج تمتع حضور داشتند، که بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، تا پیش از وقفه در پروازها در پی بسته شدن حریم هوایی ایران و برخی کشورهای منطقه پس از نقض آتش‌بس، حدود ۶۰ درصد این زائران به ایران بازگردانده شده بودند.

سازمان حج پیش‌تر اعلام کرده بود با توقف پروازها، سه پرواز، که قرار بود شامگاه ۱۷ خرداد انجام شود، به بعدازظهر ۱۸ خرداد موکول شد و برای انجام دیگر پروازها نیز برنامه‌ریزی جدید انجام خواهد شد.

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