خانمها و آقایان؛
فرایند تولید ابریشم؛ از کرم ابریشم تا نخ رنگرزیشده
فرایند تولید ابریشم که با نام نوغانداری نیز شناخته میشود، قدمتی چند هزار ساله دارد و ریشههای آن به چین باستان بازمیگردد. در این فرایند، لاروهای کرم ابریشم پس از خروج از تخم، از برگهای توت تغذیه میکنند و سپس طی چند روز پیلهای از رشتههای ابریشمی میتنند. هر رشته از غدد بزاقی کرم ترشح میشود و میتواند صدها متر طول داشته باشد. پس از آن، پیلهها با بخار، آفتاب یا جوشاندن پردازش میشوند، در آب داغ نرم شده و رشتههایشان باز میشود. چندین رشته به هم تابیده میشود تا نخ ابریشم شکل بگیرد؛ نخی که سپس پاکسازی، رنگرزی و برای بافت آماده میشود. جزئيات تصویری این فرایند را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
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