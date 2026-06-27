En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 158
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۷۷۵۸
کد خبر:۱۳۷۷۷۵۸
471 بازدید
خانم‌ها و آقایان؛

فرایند تولید ابریشم؛ از کرم ابریشم تا نخ رنگرزی‌شده

فرایند تولید ابریشم که با نام نوغان‌داری نیز شناخته می‌شود، قدمتی چند هزار ساله دارد و ریشه‌های آن به چین باستان بازمی‌گردد. در این فرایند، لاروهای کرم ابریشم پس از خروج از تخم، از برگ‌های توت تغذیه می‌کنند و سپس طی چند روز پیله‌ای از رشته‌های ابریشمی می‌تنند. هر رشته از غدد بزاقی کرم ترشح می‌شود و می‌تواند صدها متر طول داشته باشد. پس از آن، پیله‌ها با بخار، آفتاب یا جوشاندن پردازش می‌شوند، در آب داغ نرم شده و رشته‌هایشان باز می‌شود. چندین رشته به هم تابیده می‌شود تا نخ ابریشم شکل بگیرد؛ نخی که سپس پاک‌سازی، رنگرزی و برای بافت آماده می‌شود. جزئيات تصویری این فرایند را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم خانم ها و آقایان ابریشم کرم ابریشم نخ ابریشم پارچه ابریشم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل