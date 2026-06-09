چرا هر پیام مثبت آمریکا به یک بنبست جدید ختم میشود؟ / ایران از طولانی شدن مذاکرات ضرر نمیکند
در حالی که گمانهزنیها درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد، علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، معتقد است واشنگتن با ارسال پیامهای متعدد و طرح مطالبات متناقض، به دنبال دستیابی به اهدافی است که در میدان موفق به تحقق آنها نشده است. او تأکید میکند جمهوری اسلامی دست طرف مقابل را خوانده و برخلاف تصور آمریکاییها، از طولانی شدن روند مذاکرات متضرر نخواهد شد.
علی احمدی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به پیامهای رد و بدل شده میان طرفین گفت: آمریکاییها در مذاکرات روش مشخصی را دنبال میکنند. آنها تلاش دارند امتیازاتی را که در میدان و در جریان تقابلهای اخیر نتوانستند به دست آورند، از مسیر مذاکره کسب کنند. به همین دلیل مدام پیام رد و بدل میکنند و سعی دارند فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهند.
وی افزود: راهبرد آمریکا این است که با طولانی کردن روند گفتوگوها، ایران را خسته کنند تا در نهایت میان «بد و بدتر» یکی را انتخاب کند، اما جمهوری اسلامی و تیم مذاکرهکننده کشورمان این شیوه را به خوبی شناختهاند و دست طرف مقابل را خواندهاند.
ایران با گذر زمان در بحث مذاکرات متضرر نمیشود
وی تصریح کرد: برخلاف آمریکاییها، ما از گذر زمان آسیب نمیبینیم. در این مدت بسیاری از نواقص و نیازهای کشور در حوزههای مختلف در حال برطرف شدن است و طرف مقابل نیز از این موضوع آگاه است
با شیوهای که ترامپ در پیش گرفته رسیدن به توافق دشوار است
احمدی با انتقاد از رفتار دولت آمریکا در روند مذاکرات گفت: آمریکاییها معمولاً چند پیشنهاد یا بند به ظاهر مثبت مطرح میکنند، اما در ادامه با طرح یک شرط یا مطالبه جدید، همه چیز را به هم میریزند. به همین دلیل اگرچه نمیتوان گفت رسیدن به نتیجه غیرممکن است، اما با شیوهای که دولت ترامپ در پیش گرفته، حصول توافق بسیار دشوار به نظر میرسد.
وی خاطرنشان کرد: سکوت و وقفهای که امروز در روند مذاکرات مشاهده میشود، بیش از هر چیز ناشی از زیادهخواهیها و شیطنتهای دولت آمریکاست. آنها همچنان با همان رویکرد گذشته عمل میکنند؛ ظاهری نرم و دیپلماتیک دارند اما در عمل به دنبال تحمیل خواستههای خود هستند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: ملت ایران، مسئولان کشور و تیم مذاکرهکننده مصمم هستند حقوق ملت را حفظ کنند و اجازه نخواهند داد طرف آمریکایی از مسیر فشار یا فرسایشی کردن مذاکرات به اهداف خود دست پیدا کند.