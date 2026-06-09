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احمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

چرا هر پیام مثبت آمریکا به یک بن‌بست جدید ختم می‌شود؟ / ایران از طولانی شدن مذاکرات ضرر نمی‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکایی‌ها معمولاً چند پیشنهاد به ظاهر مثبت مطرح می‌کنند، اما در ادامه با طرح یک شرط یا مطالبه جدید، همه چیز را به هم می‌ریزند، گفت: با این شیوه‌، حصول توافق بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۵۲
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5275 بازدید
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۱۴

چرا هر پیام مثبت آمریکا به یک بن‌بست جدید ختم می‌شود؟ / ایران از طولانی شدن مذاکرات ضرر نمی‌کند

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد، علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، معتقد است واشنگتن با ارسال پیام‌های متعدد و طرح مطالبات متناقض، به دنبال دستیابی به اهدافی است که در میدان موفق به تحقق آن‌ها نشده است. او تأکید می‌کند جمهوری اسلامی دست طرف مقابل را خوانده و برخلاف تصور آمریکایی‌ها، از طولانی شدن روند مذاکرات متضرر نخواهد شد.

علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به پیام‌های رد و بدل شده میان طرفین گفت: آمریکایی‌ها در مذاکرات روش مشخصی را دنبال می‌کنند. آن‌ها تلاش دارند امتیازاتی را که در میدان و در جریان تقابل‌های اخیر نتوانستند به دست آورند، از مسیر مذاکره کسب کنند. به همین دلیل مدام پیام رد و بدل می‌کنند و سعی دارند فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهند.

راهبرد آمریکا این است که با طولانی کردن روند گفت‌وگوها، ایران را خسته کنند تا در نهایت میان «بد و بدتر» یکی را انتخاب کند، اما جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده کشورمان این شیوه را به خوبی شناخته‌اند و دست طرف مقابل را خوانده‌اند.

وی افزود: راهبرد آمریکا این است که با طولانی کردن روند گفت‌وگوها، ایران را خسته کنند تا در نهایت میان «بد و بدتر» یکی را انتخاب کند، اما جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده کشورمان این شیوه را به خوبی شناخته‌اند و دست طرف مقابل را خوانده‌اند.

ایران با گذر زمان در بحث مذاکرات متضرر نمی‌شود

 وی تصریح کرد: برخلاف آمریکایی‌ها، ما از گذر زمان آسیب نمی‌بینیم. در این مدت بسیاری از نواقص و نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف در حال برطرف شدن است و طرف مقابل نیز از این موضوع آگاه است

چرا هر پیام مثبت آمریکا به یک بن‌بست جدید ختم می‌شود؟ / ایران از طولانی شدن مذاکرات ضرر نمی‌کند

با شیوه‌ای که ترامپ در پیش گرفته رسیدن به توافق دشوار است

احمدی با انتقاد از رفتار دولت آمریکا در روند مذاکرات گفت: آمریکایی‌ها معمولاً چند پیشنهاد یا بند به ظاهر مثبت مطرح می‌کنند، اما در ادامه با طرح یک شرط یا مطالبه جدید، همه چیز را به هم می‌ریزند. به همین دلیل اگرچه نمی‌توان گفت رسیدن به نتیجه غیرممکن است، اما با شیوه‌ای که دولت ترامپ در پیش گرفته، حصول توافق بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: سکوت و وقفه‌ای که امروز در روند مذاکرات مشاهده می‌شود، بیش از هر چیز ناشی از زیاده‌خواهی‌ها و شیطنت‌های دولت آمریکاست. آن‌ها همچنان با همان رویکرد گذشته عمل می‌کنند؛ ظاهری نرم و دیپلماتیک دارند اما در عمل به دنبال تحمیل خواسته‌های خود هستند.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: ملت ایران، مسئولان کشور و تیم مذاکره‌کننده مصمم هستند حقوق ملت را حفظ کنند و اجازه نخواهند داد طرف آمریکایی از مسیر فشار یا فرسایشی کردن مذاکرات به اهداف خود دست پیدا کند.

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مجلس مذاکرات خبر فوری تابناک علی احمدی کمیسیون امنیت ملی ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
46
پاسخ
مسئولان‌محترم از،یک طرف می گویند که دلیل گرانی ها و تورم تحریم ها و محاصره دریایی است و از سویی دیگر می،گویند که ایران از طولانی شدن مذاکرات ضرر نمی کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
12
2
پاسخ
قمارباز فیلم بازی میکنه براحتی و با فریب اورانیوم بدست بیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
19
4
پاسخ
آقایان قید صادرات و واردات از خلیج فارس را بزنید. مسیرهای جایگزین ترانزیتی را جایگزین کنید و نفت خام را هم با تانکر صادر کنید. ناوهای آمریکا هم سرگردان در اقیانوس باشند.مذاکرات هر چه می خواهد طول بکشد. ما هیچ احتیاجی به توافق با یانکی تروریست نداریم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
هنوز یاد نگرفتی که فقط از طرف خودت حرف بزنی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
12
1
پاسخ
باید محاصره را خسته کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
21
5
پاسخ
هیچ راهی به جز مقاومت نداریم حتی اگر دهها سال طول بکشد. بعد از آن گشایش برای ایران و ایرانی ایجاد میشود تا دهه ها و صدها سال بعد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
وعده سر خرمن نده و اینقدر اعصاب ما رو خط خطی نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
وعده ندادم. سعی کن واقعیات را بپذیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
21
پاسخ
هفته ای صد درصد تورم داریم ما که ضرر نمیکنیم مردم ضرر میکنند
پاسخ ها
kh
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مردم کی هستند ؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
13
1
پاسخ
نتانیاهو دنبال خسته کردن مردم از محاصره دریایی است ایران باید راه محاصره را بشکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
10
3
پاسخ
محاصره را خسته خواهیم کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
دوست به اصطلاح عزیز اونا که با اسب ما رو محاصره نکردن که خسته بشن تو اون کشتی ها هم زندگی میکنن هم کار هم تفریح هم تا هر وقت که لازم باشه محاصره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
0
پاسخ
باید موشک با تعداد زیاد بزنیم کل ناوا غرق بشه محاصره لغو بشه
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