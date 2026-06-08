حمله دشمن به نقطه‌ای در کبودرآهنگ

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: ساعتی قبل نقطه‌ای در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.