حمله دشمن به نقطهای در کبودرآهنگ
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: ساعتی قبل نقطهای در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۰۸| |
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حمزه امرایی معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: ساعتی قبل نقطهای در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ وی ادامه داد: این حمله خوشبختانه تلفاتی در پی نداشته است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهار کرد: هم اکنون امنیت در استان به طور کامل برقرار است و جای نگرانی وجود ندارد.
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