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حمله دشمن به نقطه‌ای در کبودرآهنگ

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: ساعتی قبل نقطه‌ای در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۰۸
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حمله دشمن به نقطه‌ای در کبودرآهنگ

حمزه امرایی معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: ساعتی قبل نقطه‌ای در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ وی ادامه داد: این حمله خوشبختانه تلفاتی در پی نداشته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهار کرد: هم اکنون امنیت در استان به طور کامل برقرار است و جای نگرانی وجود ندارد.

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