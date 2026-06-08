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نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تعامل بیشتر خودروسازان و قطعه‌سازان برای کاهش قیمت خودرو

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، گفت: مجلس و دولت در تلاش هستند تا با رفع موانع موجود، خودرو را با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسانند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۸۷
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تعامل بیشتر خودروسازان و قطعه‌سازان به کاهش قیمت خودرو

فرهاد طهماسبی در جریان بازدید از خط تولید «پارس نوآ» اظهار کرد: مجموعه پر تلاش پارس خودرو همواره در زمینه ارتقای کیفیت، تنوع محصولات، پاسخگویی به نیاز مشتریان و ایفای تعهدات خود عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به دغدغه افکار عمومی درباره افزایش قیمت خودرو افزود: بخشی از این افزایش ناگهانی، ناشی از هدایت سرمایه‌های مردمی به بازار خودرو و شکل‌گیری خریدهای هیجانی با هدف سرمایه‌گذاری بوده که فضایی نامطلوب و ناسالم برای خریداران واقعی ایجاد کرده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: هجوم تقاضا به بازار خودرو، فرصت را برای برخی سودجویان فراهم کرده و موجب شده است که امروز شاهد اختلاف قابل توجه قیمت میان کارخانه و بازار باشیم؛ موضوعی که هم به مصرف‌کنندگان واقعی و هم به خودروسازان آسیب وارد کرده است.

طهماسبی با بیان اینکه مجلس و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیر رفع مشکلات موجود در این بازار هستند، تصریح کرد: اقدامات میدانی و نظارتی در راستای کاهش قیمت‌های کاذب خودرو و حمایت از تولیدکنندگان و خریداران واقعی در حال انجام است.

وی در پایان، هم‌افزایی میان خودروسازان و قطعه‌سازان را یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت خودرو دانست و گفت: افزایش همکاری میان این دو بخش، به تکمیل خودروهای ناقص و عرضه بیشتر محصولات به بازار منجر خواهد شد و در نتیجه می‌توان به کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار امیدوار بود.

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پارس نوآ قطعه سازان خودرو پارس خودرو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
3
پاسخ
میخاین قیمنها کاهش پیدا کنه باید درشو تخته کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
3
پاسخ
وقتی اندیشه فقط پول باشه قیمت خودروی عهد بوقی میرسه به قیمت خودروی لوکس جهانی ، از قدیم روی اندیشه و نیت خیلی تاکید میشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
3
پاسخ
انگار اولین باره تعامل میکنند
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