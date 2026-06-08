تعامل بیشتر خودروسازان و قطعهسازان برای کاهش قیمت خودرو
فرهاد طهماسبی در جریان بازدید از خط تولید «پارس نوآ» اظهار کرد: مجموعه پر تلاش پارس خودرو همواره در زمینه ارتقای کیفیت، تنوع محصولات، پاسخگویی به نیاز مشتریان و ایفای تعهدات خود عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به دغدغه افکار عمومی درباره افزایش قیمت خودرو افزود: بخشی از این افزایش ناگهانی، ناشی از هدایت سرمایههای مردمی به بازار خودرو و شکلگیری خریدهای هیجانی با هدف سرمایهگذاری بوده که فضایی نامطلوب و ناسالم برای خریداران واقعی ایجاد کرده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: هجوم تقاضا به بازار خودرو، فرصت را برای برخی سودجویان فراهم کرده و موجب شده است که امروز شاهد اختلاف قابل توجه قیمت میان کارخانه و بازار باشیم؛ موضوعی که هم به مصرفکنندگان واقعی و هم به خودروسازان آسیب وارد کرده است.
طهماسبی با بیان اینکه مجلس و دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیر رفع مشکلات موجود در این بازار هستند، تصریح کرد: اقدامات میدانی و نظارتی در راستای کاهش قیمتهای کاذب خودرو و حمایت از تولیدکنندگان و خریداران واقعی در حال انجام است.
وی در پایان، همافزایی میان خودروسازان و قطعهسازان را یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت خودرو دانست و گفت: افزایش همکاری میان این دو بخش، به تکمیل خودروهای ناقص و عرضه بیشتر محصولات به بازار منجر خواهد شد و در نتیجه میتوان به کاهش قیمتها و ایجاد تعادل در بازار امیدوار بود.