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افزایش دما در راه است

سازمان هواشناسی از رگبار و رعدوبرق در شمال کشور و گردوخاک در شرق و افزایش دما خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۵۸
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افزایش دما در راه است

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر، گاهی وزش باد، رگبار باران و رعدوبرق رخ خواهد داد.

همزمان در شمال شرق، شرق کشور و مناطق جنوبی استان‌های سمنان و تهران، افزایش سرعت وزش باد و در برخی ساعات خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر، جنوب سیستان و بلوچستان با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، چهارشنبه و پنجشنبه نیز در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، وزش باد و رگبار‌های پراکنده تداوم خواهد داشت. جمعه نیز تنها در استان گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات خراسان رضوی وقوع رگبار‌های پراکنده و وزش باد پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد از چهارشنبه تا اواخر هفته، در نوار شرقی کشور وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک ادامه خواهد داشت.

در بخش دریایی نیز شرق دریای خزر امروز و خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی پنج روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود. همچنین از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، روند افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به افزایش شدید گرادیان فشاری هشدار نارنجی صادر کرد. این سامانه سبب وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، وقوع طوفان گردوخاک در برخی مناطق، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

مناطق تحت تأثیر این سامانه استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، سمنان و شمال سیستان و بلوچستان است.

سازمان هواشناسی نسبت به احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده است.

در این شرایط، استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی به‌ویژه برای گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی توصیه شده است.

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افزایش دما رگبار رعدوبرق شمال کشور
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