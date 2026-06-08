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امنیتی- تسلیحاتی
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پ
صدای انفجار در اردن
منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر دادند.
کد خبر:
۱۳۷۷۶۵۴
تاریخ انتشار:
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰
08 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۷۶۵۴
|
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰
08 June 2026
|
2472
بازدید
2472
بازدید
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برچسب ها
اردن
انفجار
حمله به اردن
ایران
رژیم صهیونیستی
اسرائیل
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