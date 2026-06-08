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صدای انفجار در اردن

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۵۴
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2472 بازدید
صدای انفجار در اردن
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اردن انفجار حمله به اردن ایران رژیم صهیونیستی اسرائیل
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