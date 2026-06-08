وقوع زلزله وحشتناک در فیلیپین

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرکز اروپایی-مدیترانه‌ای لرزه‌نگاری اعلام کرد این زمین‌لرزه در ساعت ۲۳:۳۷ به وقت جهانی (۰۲:۳۷ به وقت مسکو) در فاصله ۵۸ کیلومتری شهر جنرال سانتوس در فیلیپین رخ داده است. جمعیت این شهر حدود ۶۷۹ هزار نفر برآورد می‌شود.

بر اساس اعلام این مرکز، کانون زمین‌لرزه در عمق ۵۷ کیلومتری زمین قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

فیلیپین در منطقه موسوم به «حلقه آتش» اقیانوس آرام قرار دارد؛ منطقه‌ای که وقوع زمین‌لرزه‌ها و فعالیت‌های آتشفشانی در آن نسبتاً شایع است.

رویترز نیز گزارش داد که مقام‌های اندونزی درباره احتمال وقوع سونامی در مناطق ساحلی شمال‌ شرق این کشور هشدار دادند؛ این هشدار پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۸.۲ ریشتر در جزیره میندانائو در فیلیپین صادر شده است.

