صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقوع زلزله وحشتناک در فیلیپین

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۸.۱ ریشتر سواحل جزیره میندانائو در فیلیپین را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۱
| |
4444 بازدید
|
۱
وقوع زلزله وحشتناک در فیلیپین

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرکز اروپایی-مدیترانه‌ای لرزه‌نگاری اعلام کرد این زمین‌لرزه در ساعت ۲۳:۳۷ به وقت جهانی (۰۲:۳۷ به وقت مسکو) در فاصله ۵۸ کیلومتری شهر جنرال سانتوس در فیلیپین رخ داده است. جمعیت این شهر حدود ۶۷۹ هزار نفر برآورد می‌شود.

بر اساس اعلام این مرکز، کانون زمین‌لرزه در عمق ۵۷ کیلومتری زمین قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

فیلیپین در منطقه موسوم به «حلقه آتش» اقیانوس آرام قرار دارد؛ منطقه‌ای که وقوع زمین‌لرزه‌ها و فعالیت‌های آتشفشانی در آن نسبتاً شایع است.

رویترز نیز گزارش داد که مقام‌های اندونزی درباره احتمال وقوع سونامی در مناطق ساحلی شمال‌ شرق این کشور هشدار دادند؛ این هشدار پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۸.۲ ریشتر در جزیره میندانائو در فیلیپین صادر شده است.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله زمین لرزه فیلیپین بلایای طبیعی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زلزله ۴ ریشتری در مهران
زلزله ۳ بار شدید یزد را لرزاند
زلزله ۶.۴ ریشتری فیلیپین را به لرزه درآورد
زمین لرزه‌ ۶ ریشتری فیلیپین را لرزاند
وقوع زلزله شدید در افغانستان
وقوع زلزله قوی در پاکستان
وقوع زلزله شدید در جنوب فیلیپین
زلزله بندرعباس را لرزاند
وقوع زمین‌لرزه‌ای بسیار شدید در فیلیپین
زلزله ۴.۶ ریشتری شهر «ریز» در استان بوشهر را لرزاند
زلزله شدید در فیلیپین با ۲ کشته و ۷۲ مجروح
وقوع زمین‌لرزه ۶.۶ ریشتری در فیلیپین
وقوع زلزله ۶.۳ ریشتری در فیلیپین
اگر ناگهان خانه لرزید، چه باید کرد؟!
وقوع زلزله ۶/۷ ریشتری در فیلیپین
زمین لرزه نسبتا شدید فیلیپین را لرزاند
زلزله ۵.۴ ریشتری کرمان را هم لرزاند
زلزله ۷.۲ ریشتری فیلیپین را لرزاند
وقوع زلزله ۶.۸ ریشتری در فیلیپین
وقوع زلزله شدید در فیلیپین با سه کشته
زلزله‌ای نسبتا شدید جنوب شرقی فیلیپین را لرزاند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
2
پاسخ
قدرت نه، بزرگا درست،بزرگای 8. ریشتر رو هم نیارید چون نمیدونید واحد بزرگا چی هستش برای 8 دیگه ریشتر نیست
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mO1
tabnak.ir/005mO1