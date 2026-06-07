جمعی از داوطلبان و دانش‌آموزان پایه یازدهم خواستار تغییر قانون کنکور هستند اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهادات دیگری دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «تغییر مصوبه کنکور شایعه است» این را دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه می‌گوید و در مقابل پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر تجدیدنظر در تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم، خواهان ایجاد تغییراتی در اجرای قانون کنکور است.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال به ۶۰ درصد قطعی در مجموع دو پایه یازدهم و دوازدهم رسیده است که سهم پایه یازدهم ۱۷ درصد است. وزارت آموزش‌وپرورش در پی درخواست تعدادی از دانش‌آموزان و داوطلبان مبنی بر مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، پیشنهادی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داده است.

حالا به گفته خسروپناه، به جای تغییر در قانون، وزارت آموزش و پرورش با امکان «ترمیم تک‌درس»، افزایش تعداد دفعات ترمیم و فاصله‌گذاری بیشتر بین امتحانات، فشار روانی و مالی را از دوش این دانش‌آموزان بردارد.