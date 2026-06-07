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پیشنهاد خسروپناه برای رفع دغدغۀ کنکوری‌ها

جمعی از داوطلبان و دانش‌آموزان پایه یازدهم خواستار تغییر قانون کنکور هستند اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهادات دیگری دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۰۷
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1707 بازدید
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۷
پیشنهاد خسروپناه برای رفع دغدغۀ کنکوری‌ها

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «تغییر مصوبه کنکور شایعه است» این را دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه می‌گوید و در مقابل پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر تجدیدنظر در تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم، خواهان ایجاد تغییراتی در اجرای قانون کنکور است.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال به ۶۰ درصد قطعی در مجموع دو پایه یازدهم و دوازدهم رسیده است که سهم پایه یازدهم ۱۷ درصد است. وزارت آموزش‌وپرورش در پی درخواست تعدادی از دانش‌آموزان و داوطلبان مبنی بر مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، پیشنهادی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داده است. 

حالا به گفته خسروپناه، به جای تغییر در قانون، وزارت آموزش و پرورش با امکان «ترمیم تک‌درس»، افزایش تعداد دفعات ترمیم و فاصله‌گذاری بیشتر بین امتحانات، فشار روانی و مالی را از دوش این دانش‌آموزان بردارد.

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خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور مصوبه تاثیر قطعی معدل داوطلبان کنکور ترمیم نمره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
2
پاسخ
امیدوارم پای وعده های داده شده باشید
ترمیم تک درس
و فاصله استاندارد بین دو آزمون
و افزایش تعداد ترمیم
....
فرزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
4
پاسخ
بله دیگه آقا و خانم شاگرد تنبل اینقدر امتحان میده تا بالاخره یه جا بتونه تقلب کنه کثرت امتحانات اهمیت امتحان و شدت نطارت را پایین اورده بالاخره با تقلب یا در یک امتحان ساده تر نمره خوبی کسب میکنند .
یک وزارت خانه بازیچه تعدادی نوجوان ز شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
7
پاسخ
لجبازی شورا با وزارت و قربانی کردن دانش آموزان
پاسخ ها
اسماعیل
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
کافر همه را به کیش خود پندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
6
پاسخ
درست می گوید! امتحانات را درطول ۳ماه برگزار کنند.برای هر امتحان ۳تا۴روز فرصت بدهند.کنکورهم بذارید۴ماه دیگر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
5
پاسخ
یه مشت تنبل . به جای اعتراض درس بخونین
پاسخ ها
عباس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
با احترام نمره اول کلاسم هستم و تنبل نیستم امسال مگه چی به ما درس دادن که امتحان بگیرن
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