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انتقاد صریح پزشکیان از صداوسیما

پزشکیان تأکید کرد: همکاران ما در دولت همواره مراقب بوده‌اند آرامش روانی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد و تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوت‌هاست،
کد خبر: ۱۳۷۷۵۹۶
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6815 بازدید
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۱۳

انتقاد صریح پزشکیان از صداوسیما

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛

همکاران ما در دولت همواره مراقب بوده‌اند آرامش روانی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد و تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوت‌هاست، اما وقتی صداوسیما و برخی فعالان رسانه‌ای در شرایط جنگی لبه نقدهای غیرمنصفانه را به سمت دولت بگیرند، مجبور خواهیم بود پاسخ درخور بدهیم، این به صلاح کشور نیست.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور صداوسیما وحدت انسجام ملی شرایط جنگی مشکلات اقتصادی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
12
6
پاسخ
خواهشا یکم بهنر کار کنید تع کسی انتقاد نکنه الان که از ۲۰ نمره عملکردی دولت صفر تمام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
11
پاسخ
اهان حالا فهمیدی مملکت داریو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
21
پاسخ
صدا و سیما خیلی وقته اعلام استقلال کرده و در توهمات خودش سیر می کند.
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
9
19
پاسخ
صدا و سیما هیچ هماهنگی صادقانه با دولت محبوب فعلی ندارد که هیچ ، بلکه غیر مستقیم علیه آن برنامه ریزی و اجرا می‌کند ، متاسفانه !!! بنظرم کامل در اختیار تندروهای پشت صحنه هستند .
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
1
پاسخ
همه از پزشکیان انتقاد میکنند جاش بود که یکبار هم خودش برای دلخوشی یک انتقادی داشته باشه .بزار بگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
10
پاسخ
یک عده می‌خوان آقای پزشکیان را زیر سوال ببرند ی‌خوان آقای پزشکیان را زیر سوال ببرند ولی با وجود اینکه رئیس جمهور خیلی زحمت می‌کشه واقعاً خوب مدیریت می‌کنه چرا اینایی که توی ایران دارند به دشمن کمک می‌کنند ما رهبرمون ایرانمون نظاممون را دوست داریم مرگ بر دشمنان ایران اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
7
پاسخ
حالا پاسخت چیه!
ببین تو مملکت را گل و بلبل میبینی،ولی نیست،بعد اغلب باشما برای اون مذاکره با آمریکا،متفرند، باور کن،یخ مقدار مراقب حرف زدنت باش
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
11
پاسخ
استعفا بده خیال همه را راحت کن
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
6
پاسخ
آقای پزشکیان طاقت نقد نداره،فکر می‌کنه همه باید ازش تعریف و تمجید کنن،مملکت روی هواست،بعد انتظار تعریف و تمجید داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
یک دولت اصولگرا و انقلابی اسم ببرید که طاقت انتقاد داشت؟ (2نمره)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
18
پاسخ
اینقدر مدارا کردین گستاخ شدن ،آقای پزشکیان مردم پشت شما هستن حالا نوبت انحلال و ادغام ،فقط امیدوارم به سرنوشت هاشمی و رییسی دچار نشین خدا حافظت باشه مرد تنها
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