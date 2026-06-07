انتقاد صریح پزشکیان از صداوسیما
پزشکیان تأکید کرد: همکاران ما در دولت همواره مراقب بودهاند آرامش روانی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد و تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوتهاست،
کد خبر: ۱۳۷۷۵۹۶| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛
همکاران ما در دولت همواره مراقب بودهاند آرامش روانی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد و تاکید من بر حفظ وحدت و تحمل تفاوتهاست، اما وقتی صداوسیما و برخی فعالان رسانهای در شرایط جنگی لبه نقدهای غیرمنصفانه را به سمت دولت بگیرند، مجبور خواهیم بود پاسخ درخور بدهیم، این به صلاح کشور نیست.
گزارش خطا
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خواهشا یکم بهنر کار کنید تع کسی انتقاد نکنه الان که از ۲۰ نمره عملکردی دولت صفر تمام
صدا و سیما خیلی وقته اعلام استقلال کرده و در توهمات خودش سیر می کند.
صدا و سیما هیچ هماهنگی صادقانه با دولت محبوب فعلی ندارد که هیچ ، بلکه غیر مستقیم علیه آن برنامه ریزی و اجرا میکند ، متاسفانه !!! بنظرم کامل در اختیار تندروهای پشت صحنه هستند .
همه از پزشکیان انتقاد میکنند جاش بود که یکبار هم خودش برای دلخوشی یک انتقادی داشته باشه .بزار بگه
یک عده میخوان آقای پزشکیان را زیر سوال ببرند یخوان آقای پزشکیان را زیر سوال ببرند ولی با وجود اینکه رئیس جمهور خیلی زحمت میکشه واقعاً خوب مدیریت میکنه چرا اینایی که توی ایران دارند به دشمن کمک میکنند ما رهبرمون ایرانمون نظاممون را دوست داریم مرگ بر دشمنان ایران اسلامی
حالا پاسخت چیه!
ببین تو مملکت را گل و بلبل میبینی،ولی نیست،بعد اغلب باشما برای اون مذاکره با آمریکا،متفرند، باور کن،یخ مقدار مراقب حرف زدنت باش
ببین تو مملکت را گل و بلبل میبینی،ولی نیست،بعد اغلب باشما برای اون مذاکره با آمریکا،متفرند، باور کن،یخ مقدار مراقب حرف زدنت باش
آقای پزشکیان طاقت نقد نداره،فکر میکنه همه باید ازش تعریف و تمجید کنن،مملکت روی هواست،بعد انتظار تعریف و تمجید داره
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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