شمار زیادی زندانی فلسطینی در سیستم دادگاه‌های نظامی اسرائیل قرار دارند و با اتهامات عمدتاً امنیتی برای اقداماتی مثل شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز یا پرتاب سنگ مواجه هستند. شرایط زندان‌ها با ازدحام، شکنجه، محرومیت از دیدار خانواده و مراقبت پزشکی و حبس انفرادی همراه است. بسیاری از بازداشت‌ها به صورت اداری و بدون اتهام رسمی انجام می‌شود و روند دادرسی عادلانه در این دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود. سازمان‌های حقوق بشری بارها این اختلاف و نابرابری‌ها را نقد کرده‌اند و خواستار اصلاح بنیادین سیستم شده‌اند. جزئيات این رفتار تبعیض‌آمیز را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.