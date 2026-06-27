سیاست؛
سیستم قضایی بیرحمانه اسرائیل علیه زندانیان فلسطینی
شمار زیادی زندانی فلسطینی در سیستم دادگاههای نظامی اسرائیل قرار دارند و با اتهامات عمدتاً امنیتی برای اقداماتی مثل شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز یا پرتاب سنگ مواجه هستند. شرایط زندانها با ازدحام، شکنجه، محرومیت از دیدار خانواده و مراقبت پزشکی و حبس انفرادی همراه است. بسیاری از بازداشتها به صورت اداری و بدون اتهام رسمی انجام میشود و روند دادرسی عادلانه در این دادگاهها اعمال نمیشود. سازمانهای حقوق بشری بارها این اختلاف و نابرابریها را نقد کردهاند و خواستار اصلاح بنیادین سیستم شدهاند. جزئيات این رفتار تبعیضآمیز را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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