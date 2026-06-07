پرواز ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، با جهشی بیش از ۱۰۱ هزار واحدی، موفق شد بار دیگر کانال ۴.۴ میلیون واحدی را فتح کند و در یک قدمی سقف تاریخی بایستد.

به گزارش تابناک؛ در معاملات بازار سهام امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با جهشی بیش از ۱۰۱ هزار واحدی، موفق شد بار دیگر کانال ۴.۴ میلیون واحدی را فتح کند و در یک قدمی سقف تاریخی بایستد.

بر اساس داده‌های پایان معاملات، شاخص کل بورس با افزایش ۱۰۱،۷۴۲ واحدی (معادل ۲.۳۲ درصد) در سطح ۴ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۰۹ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۰،۳۷۷ واحدی (۲.۵۹ درصد) به رقم یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۷۵۳ واحد رسید که نشان از گسترش نسبی تقاضا در گروه‌های کوچک‌تر بازار دارد.

ورود پرقدرت نقدینگی و حاکمیت صف‌های خرید

در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) به ۱۵،۲۱۳ میلیارد تومان رسید که حکایت از رونق قابل توجه بازار دارد. خالص ورود نقدینگی حقیقی‌ها (معادل فروش حقوقی‌ها) نیز ۵،۴۶۱ میلیارد تومان ثبت شد؛ ضمن اینکه ۱۹۱۴ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده که نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حرکت به سمت بازار سهام است.

جو مثبت بازار باعث شکل‌گیری صف‌های خرید گسترده شد: ۶۳۶ نماد با ارزش صف خرید ۱۹،۴۸۶ میلیارد تومان در انتظار معامله بودند، در حالی که تنها ۸ نماد با ارزش صف فروش ۲۳ میلیارد تومان مواجه بودند.

ارزش بازار و حجم معاملات

ارزش کل بازار بورس تهران به ۱۳۳،۲۱۷،۸۰۱ میلیارد تومان افزایش یافت. تعداد کل معاملات امروز ۴۱۲ هزار و ۴۵۳ فقره بود که منجر به جابجایی ۳۶ میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش ۱۵۷،۴۶۴ میلیارد تومان (شامل معاملات بلوکی و عمده) شد.

نماد‌های تأثیرگذار و پرتراکنش

در میان نماد‌های تأثیرگذار بر شاخص، فملی (۱۹،۴۱۰ ریال) با ۱۹،۷۸۰ واحد بیشترین اثر مثبت را داشت. پس از آن پارسان (۲۹،۰۸۰ ریال)، شپنا (۷،۰۸۰ ریال)، وبملت (۱،۲۰۷ ریال) و کالا (۶،۷۹۰ ریال) قرار گرفتند.

از نظر حجم و ارزش معاملات، نماد‌های وبملت (بانک ملت)، خساپا (سایپا)، خودرو (ایران خودرو)، وتجارت (بانک تجارت)، ثپهران و شستا پرمعامله‌ترین‌ها بودند.

فرابورس نیز صعودی شد

بازار فرابورس ایران نیز همگام با بورس رشد کرد. شاخص کل فرابورس با افزایش ۶۷۷ واحدی (۲.۰۲ درصد) به رقم ۳۴،۱۴۷ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۲.۵۱ درصد رشد کرد.

در فرابورس، نماد‌های سامان، فزر، نیشکر و آریان بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند و نماد‌های شیشه، کرمان، فزر و فهامون جزو پرمعامله‌ترین‌ها بودند.