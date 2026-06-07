رحمان عموزاد طلایی شد
عموزاد در فینال با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ مقابل شامیل ممدوف از بلغارستان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.
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به گزارش تابناک؛ در وزن ۶۵ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی، «رحمان عموزاد» پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر وانگ جین کیم از کره شمالی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.
رحمان در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۲ بر یک «ادلان عسکروف» از قزاقستان را شکست داد و به فینال راه یافت.
عموزاد در فینال با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ مقابل شامیل ممدوف از بلغارستان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.
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