رحمان عموزاد طلایی شد

عموزاد در فینال با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ مقابل شامیل ممدوف از بلغارستان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

به گزارش تابناک؛ در وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی، «رحمان عموزاد» پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر وانگ جین کیم از کره شمالی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

رحمان در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۲ بر یک «ادلان عسکروف» از قزاقستان را شکست داد و به فینال راه یافت.

عموزاد در فینال با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ مقابل شامیل ممدوف از بلغارستان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.