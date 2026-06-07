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پراید سوخته هم لوکس شد

افزایش قیمت خودرو در بازار ایران حالا به جایی رسیده که حتی خودروهای آسیب‌دیده و سوخته نیز با قیمت‌های چندصد میلیون تومانی آگهی می‌شوند. 
کد خبر: ۱۳۷۷۵۰۴
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4477 بازدید
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۶

پراید سوخته هم لوکس شد

به گزارش تابناک؛ افزایش قیمت خودرو در بازار ایران حالا به جایی رسیده که حتی خودروهای آسیب‌دیده و سوخته نیز با قیمت‌های چندصد میلیون تومانی آگهی می‌شوند. 

 به عنوان مثال یک دستگاه پراید مدل ۱۳۹۵ که در تصاویر منتشرشده آثار سوختگی و آسیب‌دیدگی بدنه آن به وضوح دیده می‌شود، با قیمت ۲۱۰ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

یک کارگر با حداقل حقوق سال ۱۴۰۵، در صورتی که بتواند تمام درآمد خود را بدون هیچ هزینه‌ای پس‌انداز کند، برای خرید این پراید سوخته به حدود ۱۳ ماه زمان نیاز خواهد داشت./منبع: خودرو 1

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برچسب ها
افزایش قیمت خودرو پراید سوختگی آسیب دیدگی آگهی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
24
7
پاسخ
چون بنزین مفته! معاینه فنی مفته! بیمه مفته!
در ژاپن هشتاد درصد خودرو ها در سال 4000 کیلومتر هم در سال راه نمی روند.
میانگین پیمایش ژاپن در سال 6800 کیلومتر است.
باور می کنید؟!
بعد از 6 سال نگه داری خودرو به صرفه نیست و رکاندیشن می کنن و می فرستن کشورهایی که فرمان راست دارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
میشه میزان حقوق و درآمد و ارائه خدمات درمانی و عمومی و اجتماعی ژاپن هم رو فرمائید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
21
پاسخ
حتی پراید سوخته نیز قیمت دارد الا نسل سوخته دهه 50
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
و دهه 60 و 70 و 80 و 90
کلا یه مشت سوخته کنار هم داریم زندگی میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
11
پاسخ
کلا دولت همه چیز رها کرده فقط فکر مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
5
پاسخ
دولت مذاکره
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