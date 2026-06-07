پراید سوخته هم لوکس شد

به گزارش تابناک؛ افزایش قیمت خودرو در بازار ایران حالا به جایی رسیده که حتی خودروهای آسیب‌دیده و سوخته نیز با قیمت‌های چندصد میلیون تومانی آگهی می‌شوند.



به عنوان مثال یک دستگاه پراید مدل ۱۳۹۵ که در تصاویر منتشرشده آثار سوختگی و آسیب‌دیدگی بدنه آن به وضوح دیده می‌شود، با قیمت ۲۱۰ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.



یک کارگر با حداقل حقوق سال ۱۴۰۵، در صورتی که بتواند تمام درآمد خود را بدون هیچ هزینه‌ای پس‌انداز کند، برای خرید این پراید سوخته به حدود ۱۳ ماه زمان نیاز خواهد داشت./منبع: خودرو 1