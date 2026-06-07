هلاکت ۴ تروریست در سراوان

به گفته یک منبع آگاه یک گروه تروریستی امروز در سراوان توسط نیروهای امنیتی به هلاکت رسید و مقداری سلاح و مهمات از آنها کشف شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع آگاه از وقوع درگیری نیرو‌های امنیتی با عناصر یک گروهک مسلح در شهرستان سراوان خبر داد. وی افزود: در جریان این درگیری ۴ نفر از اعضای این گروهک مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر از نیرو‌های مدافع امنیت نیز به شهادت رسیده است. گزارش‌های اولیه نیز از کشف و ضبط تعدادی سلاح، مهمات و تجهیزات متعلق به عناصر مسلح در جریان این عملیات حکایت دارد.