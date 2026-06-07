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هلاکت ۴ تروریست در سراوان

به گفته یک منبع آگاه یک گروه تروریستی امروز در سراوان توسط نیروهای امنیتی به هلاکت رسید و مقداری سلاح و مهمات از آنها کشف شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۰۰
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هلاکت ۴ تروریست در سراوان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع آگاه از وقوع درگیری نیرو‌های امنیتی با عناصر یک گروهک مسلح در شهرستان سراوان خبر داد. وی افزود: در جریان این درگیری ۴ نفر از اعضای این گروهک مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر از نیرو‌های مدافع امنیت نیز به شهادت رسیده است. گزارش‌های اولیه نیز از کشف و ضبط تعدادی سلاح، مهمات و تجهیزات متعلق به عناصر مسلح در جریان این عملیات حکایت دارد.

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سراوان هلاکت شهادت عناصر مسلح مهمات
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