هلاکت ۴ تروریست در سراوان
به گفته یک منبع آگاه یک گروه تروریستی امروز در سراوان توسط نیروهای امنیتی به هلاکت رسید و مقداری سلاح و مهمات از آنها کشف شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۰۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع آگاه از وقوع درگیری نیروهای امنیتی با عناصر یک گروهک مسلح در شهرستان سراوان خبر داد. وی افزود: در جریان این درگیری ۴ نفر از اعضای این گروهک مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر از نیروهای مدافع امنیت نیز به شهادت رسیده است. گزارشهای اولیه نیز از کشف و ضبط تعدادی سلاح، مهمات و تجهیزات متعلق به عناصر مسلح در جریان این عملیات حکایت دارد.
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