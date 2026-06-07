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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۷ خرداد

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۹۱
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15646 بازدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۷ خرداد

 به گزارش تابناک؛ قیمت طلا   ۱۸ عیار  امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، 4329 (چهار هزار و سیصد و بیست و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 قیمت طلا  افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۷۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید‌.

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طلا طلای 18 عیار بازار طلای قیمت طلا ۱۸
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