قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۷ خرداد
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۹۱| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، 4329 (چهار هزار و سیصد و بیست و نه) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۷۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.
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