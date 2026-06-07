پرونده «تتلو» به کجا رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجید نقشی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: موکلم جزو عفو شدگان اعیاد سعید قربان و غدیر خم نبود.

وی این موضوع که مطرح شده - موکلش برای ماه محرم درخواست مرخصی کرده است که بیرون از زندان مداحی کند - را تکذیب کرد.

نقشی درباره آخرین وضعیت درخواست پذیرش توبهٔ امیرحسین مقصودلو گفت: توبه موکلم از سوی دادگاه پذیرفته شد و برای طی مراحل نهایی پرونده به رییس قوه قضائیه ارسال شد ولی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

نقشی در پایان گفت: با توجه به ورود برخی از خواننده‌ها به کشور، امیداریم که از ظرفیت و هنر موکلم برای وطن استفاده شود.

به گزارش ایسنا، القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران ۶ مردادماه سال گذشته گفته بود که درخواست توبه «امیرحسین مقصودلو» از سوی دادگاه بررسی می‌شود.

نقشی، وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو ۲۳ اردیبهشت ماه سال گذشته از ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده موکلش خبر داده بود.

اصغر جهانگیر ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار نامه امیرحسین مقصودلو (تتلو) که گفته یک ماه دیگر اعدام می‌شود، گفته بود: پیگیری که از دادگاه کیفری یک تهران داشتم اولا نامبرده به اتهام تشویق به فساد از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده که در حال گذراندن حبس است. در خصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال حبس محکوم شد که با فرجام خواهی دادستانی، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی رفت و نقض شد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک (هم عرض) رفت و بزه انتسابی محرز شد و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات حکم اعدام صادر شد. این حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است و منتظر دیوان عالی هستیم لذا هرگونه اطلاع‌رسانی قبل از اینکه دیوان عالی آن را بگوید مورد تایید نیست.