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جزئیات ویزای آمریکا به ملی‌پوشان

جزئیات ویزای تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به خاک آمریکا در ۳ مسابقه‌اش در جام جهانی مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۰
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1431 بازدید
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۵

جزئیات ویزای آمریکا به ملی‌پوشان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سفیر ایران در مکزیک پیش از این گفته بود تیم ملی برای حضور در ۳ مسابقهٔ گروهی جام جهانی در آمریکا ملزم شده در روز برگزاری مسابقه وارد آمریکا شود و بلافاصله پس از بازی به مکزیک برگردد.

بااین‌حال پیگیری ها حکایت از آن دارد که ویزای صادر شده برای تیم ملی ساعتی نیست و اعضای تیم یک روز قبل از بازی‌ها به آمریکا می‌روند و به روال معمول سرمربی و یک بازیکن در نشست خبری حاضر می‌شوند. تیم ملی پس از بازی آمریکا را به مقصد تیخوانا ترک می‌کند. این رویه در هر ۳ بازی دور گروهی تکرار می‌شود.

آمریکا که پیش‌تر در رابطه با حضور دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل نیز محدودیت‌هایی را اعمال کرده بود، این شیوه را برای تیم فوتبال ایران نیز در پیش گرفته و اعضای تیم در محدودهٔ خاصی حضور خواهند داشت.

دولت ترامپ برخلاف میزبانان گذشتهٔ جام جهانی از ابتدا در روند آماده‌سازی تیم ملی سنگ‌اندازی کرده. صادرنکردن ویزا برای بخشی از تیم رسانه‌ای، فنی و اجرایی تیم ملی، تغییر کمپ ایران به مکزیک و فشار برای جایگزینی تیم ملی با ایتالیا از جملهٔ این موارد هستند. سفارت ایران در آمریکا صادرنکردن ویزا را «بدترین شکل دخالت سیاست در ورزش» خوانده. فیفا در قبال این تصمیمات به جای پاسخگویی، سکوت را در پیش گرفته.

این مورد تنها محدود به ایران نیست. شنبه ایمن حسین، مهاجم تیم ملی عراق پس از ورود به آمریکا ۷ ساعت بازداشت و تحت‌بازجویی بوده. عکاس این تیم هم به محض ورود علی‌رغم داشتن ویزا دستگیر و کمی بعد دیپورت شده است.

اقداماتی که نگرانی‌ها درباره شیوهٔ میزبانی آمریکا را در بین کشور‌ها افزایش داده. طرفداران مراکش، هائیتی و ساحل‌عاج نیز تاکنون اجازهٔ حضور در جام را پیدا نکرده‌اند.

تیم ملی فوتبال در دور گروهی با نیوزلند، بلژیک و مصر همگروه است و سخنگوی فدراسیون گفته امیدوار است با صعود از دور اول از «شر میزبانی آمریکا» راحت شوند.

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برچسب ها
ویزا تیم ملی مکزیک ویزای ساعتی آمریکا تیخوانا جام جهانی تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
21
پاسخ
حالا بدم نیس چهار تا مفت خور کمتر برن . اتفاقی نمیفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خیلی هم خوبه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
زدی به خال... واقعا چرا اینهمه برای عدم ویزای چنتا همراه که تاثیری هم برای تیم ندارند اینهمه شلوغ بازی در می‌آورید.
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
3
پاسخ
لطفا ورزش را سیاسی نکنیم و سیاسی نبینیم همیشه مسابقات ورزشی برای موقعیت صلح و دوستی برای رقابت و حس شادابی و شادی و در نتیجه گاهی با شکست روبرو می شود شکست تجربه ای می شود برای بازی های بعد که فعالیت نمایند و ..........
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چی سیاسی نیست ؟ سیاست ریل برنامه ریزی و حرکت هر چیزی هست ،سیاست مسیری به سوی مقصد هست
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