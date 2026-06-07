کیهان: چرا از NPT خارج نمیشویم؟
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری در یادداشتی با تیتر «با چه زبانی بگویند که باور کنیم؟!» نوشت: دیروز خبرگزاری رویترز اعلام کرد «آمریکا در تدارک قطعنامهای برای محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است»! متن پیشنویس این قطعنامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده است ولی گفته میشود که آمریکا متن مورد اشاره را در اختیار برخی از اعضای شورای حکام قرار داده است. اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به خبرنگاران گفته است «تا آنجا که من اطلاع دارم، آنها قصد دارند از ایران بخواهند که دسترسی کارکنان آژانس به تأسیسات هستهای در خاک ایران را فراهم کند». با جرأت میتوان گفت که بسیار سادهلوحانه است اگر این حرکت آمریکا را بیرون از تاکتیکهای حریف در جنگ رمضان تلقی کنیم و برای مقابله با آن دست به کاری کارستان و پشیمانکننده نزنیم.
یک روز قبل از خبر رویترز، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که سابقه سیاه و شناختهشدهای از جاسوسی برای رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود دارد و هرگز حمله آمریکا به تاسیسات اتمی ایران را که وظیفه تعریف شده اوست محکوم نکرده است، در مصاحبهای گفت: «نابودی یا رقیقسازی ذخائر اورانیوم غنیشده ایران بخشی از هرگونه توافق فرضی با ایران است»! این خواسته گروسی، دقیقاً و بیکم و کاست، یکی از خواستههای اعلام شده آمریکا در جنگ رمضان است. او در همین مصاحبه میگوید: «بازگشت فعالیتهای ما به ایران و حضور بازرسان آژانس برای انجام یک ارزیابی فنی از وضعیت و فعالیت هستهای این کشور ضروری است». به بیان دیگر، گروسی کشف مراکز حساس و استراتژیک ایران، برای حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به این مراکز را ضروری میداند! میپرسید، چرا؟! بخوانید!
«آنتونی بلینکن »، وزیر خارجه دولت جو بایدن اخیراً و در جریان جنگ رمضان به ترفندی اعتراف کرده است که پیش از این بارها در کیهان نسبت به آن هشدار داده شده بود. بلینکن به تصمیم ترامپ برای خروج از برجام انتقاد کرده و این اقدام ترامپ را به زیان آمریکا ارزیابی کرده است. حتماً میپرسید چرا؟ آیا به عهدشکنی آمریکا اعتراض کرده است؟! و اینکه چرا با خروج از برجام، معاهدهای که بین ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵ منعقد شده بود را نقض کرده و پایبندی آمریکا به قوانین بینالمللی را زیر سؤال برده است؟! پاسخ این پرسش و پرسشهای مشابه آن منفی است! پس ماجرا چیست؟
آنتونی بلینکن با انتشار یک توئیت، نوشته است؛ اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود، اکنون آدرس و مشخصات اهداف نظامی بیشتری از ایران را برای حمله به زیرساختهای این کشور در اختیار داشتیم! به بیان دیگر و صریحتر، بلینکن فاش میکند که هدف و مقصود اصلی آمریکا از مذاکرات هستهای و برجام، کشف پایگاههای حساس و استراتژیک ایران برای حمله نظامی بوده است. اعترافی صریحتر از این؟! پیش از این اسناد غیرقابل انکاری درباره هویت واقعی گروسی به عنوان مامور موساد منتشر کرده بودیم و مجلس شورای اسلامی نیز در تیرماه ۱۴۰۴ قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرده و به دولت ابلاغ کرده بود ولی متاسفانه این قانون آنگونه که باید به اجرا در نیامد که بماند!
اوایل اسفند ماه ۱۳۸۱ و بعد از دومین سفر «محمد البرادعی» مدیرکل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، با اشاره به خواستههای آژانس که به بهانهجویی شبیه بود و با متن پیمان «منع گسترش سلاحهای هستهای- NPT» نیز همخوانی نداشت، طی یادداشتی در کیهان نوشتیم که برنامه هستهای کشورمان، موضوع اصلی چالش نیست و با استناد به متن معاهده NPT و اظهارات البرادعی، آورده بودیم که برنامه هستهای کشورمان بهانهای برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است و با اشاره به ماده ۱۰ پیمان NPT، تنها راه پیشروی را خروج از این پیمان دانسته و تاکید کرده بودیم از آنجا که چالش هستهای فقط یک بهانه است، هرگز به نتیجه نخواهد رسید... و دیدیم و میبینیم که بعد از گذشت بیش از دو دهه، هنوز هم به نتیجه نرسیده است.
گفتنی است در میانه سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)، «جرج فریدمن» مدیرکل آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا که از نزدیکان مورد اعتماد کاخ سفید است، با انتشار کتاب «دهه آینده»، نوشت «اولویت دولت آمریکا در خاورمیانه، جلوگیری از پیشروی ایران است» و تاکید کرد که: «مشکل آمریکا با ایران مسئله هستهای این کشور نیست، مسئله آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال تخاصم و دشمنی با آمریکا میتوان بزرگترین قدرت نظامی و تکنولوژیک منطقه بود. این پدیده ایران را به یک الگو برای کشورهای اسلامی منطقه تبدیل کرده است».