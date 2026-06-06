صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال رخداد طوفان گرد و خاک در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بارش باران و رعد و برق در نیمه شمالی استان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۷۷
| |
1207 بازدید
احتمال رخداد طوفان گرد و خاک در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ از افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب خبر داد. براساس این هشدار، در نوار جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی، از شنبه تا دوشنبه (۱۶ تا ۱۸ خردادماه) در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش نسبتا شدید تا شدید و در مناطق شمالی استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید و احتمال وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی، احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش شعاع دید و کیفیت هوا، امکان انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار به‌ویژه در نوار جنوبی و غربی، احتمال رخداد طوفان گرد و خاک در نوار جنوبی و غربی استان وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست و تابلو‌های تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیمای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست و قله‌ها را توصیه می‌کند.

اداره کل هواشناسی استان تهران در بخش دیگری از این هشدار از گذر موج بارشی خبر داد که در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق را موجب می‌شود. حاکمیت این شرایط جوی در نیمه شمالی استان تهران به‌ویژه دامنه و ارتفاعات از یکشنبه تا دوشنبه (۱۷ تا ۱۸ خردادماه) دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی، خطر لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به‌ویژه مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، گاهی مه و شعاع دید، احتمال آبگرفتگی موقت برخی معابر و جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران، احتیاط در سفر‌ها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، عدم جابه‌جایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و ترجیحا پرهیز از کوهنوردی و صعود به قله‌ها و خودداری از فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبروها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی، آمادگی راهداری و دستگاه‌های اجرایی را توصیه می‌کند.

 هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت (۱۷ خرداد) صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با کمینه دمای ۲۰ و بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و همچنین دوشنبه (۱۸ خرداد) صاف تا کمی ابری، وزش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با بیش‌ترین دمای ۳۱ و کم‌ترین دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی وزش باد گردوخاک بارش باران شرایط جوی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هواشناسی تهران اطلاعیه صادر کرد
آب و برق و گاز مردم نباید به بخش خصوصی واگذار شود
هشدار سیلاب، صاعقه و آبگرفتگی در ۱۷ استان
هشدار هواشناسی برای ۶ استان
هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران 
بارش باران، رعد و برق و تگرگ در نوار شمالی کشور
عکس: تصاویری از رنگین کمان در آسمان گیلان
اعلام گرمترین شهر‌های کشور/ گرمای ۵۰ درجه‌ای در خرداد!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mI9
tabnak.ir/005mI9