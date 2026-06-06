مقامات آمریکایی تأیید کردند که ویزای تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، تنها ۱۰ روز مانده به اولین بازی این تیم مقابل نیوزیلند (۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس)، صادر شده است.

به گزارش تابناک؛ مقامات آمریکایی تأیید کردند که ویزای تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا برای جام جهانی صادر شده است. این تأیید تنها ۱۰ روز مانده به اولین بازی تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند (۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس) صورت می‌گیرد.

به نقل از BBC مقامات آمریکایی گفتند:

«ویزا‌های لازم برای حضور ایران در جام جهانی، از جمله برای ورزشکاران و کادر پشتیبانی ضروری، صادر شده است.»

فدراسیون فوتبال ایران هنوز به طور عمومی در مورد تأیید ویزا اظهار نظر نکرده است.

جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا از ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) آغاز می‌شود و به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. این اولین دوره از مسابقات خواهد بود که یک کشور میزبان (آمریکا) میزبان تیم کشوری است که با آن در حال جنگ است.