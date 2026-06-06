قیمت گوشی امروز شنبه 16 خرداد 1405 اعلام شد. بازار تلفن همراه در ایران به‌شدت از عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، شرایط واردات، قوانین رجیستری و همچنین عرضه جهانی مدل‌های جدید تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، قیمت گوشی‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه دستخوش تغییر می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، جدیدترین قیمت روز محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین و هم‌چنین اقصادی‌ترین گوشی‌های موجود در بازار ایران، به‌صورت روزانه و در قالب جدول ارائه شده تا پیش از خرید، تصویر روشنی از وضعیت فعلی بازار موبایل داشته باشید.

قیمت گوشی در بازار ایران

در جدول زیر می‌توانید فهرست پرفروش‌ترین و اقتصادی‌ترین مدل‌های بازار ایران را به همراه قیمت گوشی امروز 16 خرداد 1405 و مشخصات حافظه هر گوشی مشاهده کنید.

قیمت انواع گوشی اقتصادی

قیمت انواع گوشی پرچم‌دار