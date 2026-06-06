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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۶ خرداد

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۲
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13170 بازدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۶ خرداد

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا   ۱۸ عیار  امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۹۴ دلار نسبت به روز گذشته، ۴۳۲۹ (چهار هزار و سیصد و بیست و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 قیمت طلا  کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید‌.

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