قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۶ خرداد
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۹۴ دلار نسبت به روز گذشته، ۴۳۲۹ (چهار هزار و سیصد و بیست و نه) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
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