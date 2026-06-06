تصمیم ناگهانی «مایکل سیلور» (Michael Saylor) برای فروش بخشی از اندوخته‌های بیت‌کوین شرکتش، شوک بزرگی به احساسات بازار وارد کرد و به صد‌ها میلیون دلار لیکوئیدشدن اجباری در بازار مشتقات دامن زد. این اقدام چنان تبعاتی داشت که سهام خود شرکت استراتژی نیز بدترین هفته خود از نوامبر ۲۰۲۲ را تجربه کرد و با ۲۴ درصد ریزش مواجه شد.

قیمت بیت‌کوین با ثبت افت ۱۶ درصدی در یک هفته، به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ سقوط کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ پادشاه ارزهای دیجیتال در پایان هفته‌ای کابوس‌وار، حمایت روانی ۶۰ هزار دلاری را از دست داد و به پایین‌ترین قیمت خود از اکتبر ۲۰۲۴ رسید. بیت‌کوین در ساعت‌های گذشته تا سطح ۵۹,۰۹۹ دلار سقوط کرد و افت هفتگی خود را به بیش از ۱۶ درصد رساند. در زمان نگارش این مطلب نیز قیمت بیت‌کوین حوالی ۶۰ هزار دلار معامله می‌شود.

تقاطع عوامل مخربی مانند فروش دارایی توسط بزرگ‌ترین نهنگ بازار، فرار سرمایه‌گذاران از صندوق‌های ETF، داغ‌شدن تب سهام شرکت‌های هوش مصنوعی و تنش‌های بین ایران و آمریکا باعث شده است تا این ارز دیجیتال بیش از ۵۲ درصد از سقف تاریخی ۱۲۶ هزار دلاری خود (در اکتبر ۲۰۲۵) فاصله بگیرد. البته بیت‌‌کوین تنها رمزارزی نیست که کاهش شدید قیمت را تجربه می‌‌کند. کل بازار کریپتو قرمزپوش شده و برای مثال قیمت اتریوم به نزدیکی ۱۵۰۰ دلار رسیده، قیمت XRP‌ در حوالی ۱.۰۸ دلار قرار دارد و سولانا هم با قیمت ۶۲ دلار معامله می‌شود.

دلایل سقوط قیمت بیت‌کوین به زیر ۶۰ هزار دلار

به گزارش CNBC، فروش بی‌سابقه دارایی‌ها توسط بزرگ‌ترین خریدار نهادی یعنی شرکت Strategy و خروج مستمر سرمایه از صندوق‌های ETF، اصلی‌ترین محرک‌های این ریزش سنگین هستند.

تصمیم ناگهانی «مایکل سیلور» (Michael Saylor) برای فروش بخشی از اندوخته‌های بیت‌کوین شرکتش، شوک بزرگی به احساسات بازار وارد کرد و به صدها میلیون دلار لیکوئیدشدن اجباری در بازار مشتقات دامن زد. این اقدام چنان تبعاتی داشت که سهام خود شرکت استراتژی نیز بدترین هفته خود از نوامبر ۲۰۲۲ را تجربه کرد و با ۲۴ درصد ریزش مواجه شد.

درهمین‌حال، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین طولانی‌ترین زنجیره خروج سرمایه در تاریخ خود را ثبت کردند. طی ۱۳ روز متوالی، سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از این صندوق‌ها خارج کردند و ارزش خالص دارایی‌های ETFها از ۱۰۷.۸ میلیارد دلار در اواسط ماه مه، به ۸۰.۴ میلیارد دلار سقوط کرد.

از سویی جذابیت خیره‌کننده سهام مرتبط با هوش مصنوعی سرمایه‌گذاران را ترغیب کرده است تا سرمایه خود را از ارزهای دیجیتال خارج و به بازارهای دیگری مانند تراشه‌های حافظه (به‌ویژه در کره جنوبی) و عرضه‌های اولیه (IPO) منتقل کنند.

درحالی‌که عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی (مانند جنگ ایران) قاعدتاً باید قیمت دارایی‌های امن را بالا ببرد، بیت‌کوین تحت فشار فروش باقی مانده است.