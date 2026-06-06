صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: رهبران ایران قوی و مغرور هستند

ترامپ در مصاحبه روز جمعه، از کسانی که او را به دستیابی سریع به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ ترغیب می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: "سال‌ها طول می‌کشد تا این کار‌ها انجام شود. "
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۹
| |
2721 بازدید
|
۳
ترامپ: رهبران ایران قوی و مغرور هستند

دونالد ترامپ در مصاحبه ای گفت ایران هنوز با توافقی برای پایان دادن به جنگ موافقت نکرده است زیرا رهبران "آنها قوی و مغرورند."

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ روز جمعه (دیروز) در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه خبری" ان بی سی" آمریکا گفت که رهبران ایران هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جاری به توافق نرسیده‌اند، زیرا "قوی" و "مغرور" هستند، اما او افزود، "آنها در نهایت چاره‌ای جز رسیدن به توافق ندارند."

ترامپ گفت: "آنها قوی هستند، مغرور هستند، کارهایی وجود دارد که هرگز فکر نمی‌کردند انجام دهند و مجبور به انجام آنها خواهند شد. آنها چاره‌ای ندارند و کمی طول می‌کشد."

 اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که رهبران ایالات متحده و ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگی هستند که هفته گذشته وارد چهارمین ماه خود شد.

دو کشور در ماه آوریل با آتش‌بس موافقت کردند که چندین بار تمدید شده است، اگرچه تنش‌ها در روزهای اخیر زمانی که ایالات متحده و ایران در نزدیکی تنگه هرمز به تبادل آتش پرداختند، افزایش یافته است.

ترامپ در مصاحبه روز جمعه، از کسانی که او را به دستیابی سریع به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ ترغیب می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: "سال‌ها طول می‌کشد تا این کارها انجام شود."

او با اشاره به رهبران ایران گفت: "این افراد ۴۷ سال است که می‌جنگند. آنها آمریکایی‌ها را می‌کشند. پاهایشان را قطع می‌کنند و بازوهایشان را و صورتشان به شدت و به طرز وحشتناکی آسیب دیده است."

او در ادامه به مقایسه طول این درگیری با جنگ ویتنام پرداخت و گفت: "من خیلی سریع پیش می‌روم. سه ماه است که درگیر آن هستم. می‌دانید، ویتنام 19 سال طول کشید. من وارد ماه سومم شده‌ام و تنها کاری که آنها می‌کنند این است که می‌گویند: "وای، کی قرار است پیروز شوید؟" اگر من یک دموکرات بودم، هیچ‌کس این‌طور صحبت نمی‌کرد، اما برای من مهم نیست. من به آن عادت کرده‌ام."

ترامپ مدعی شد که تاکنون در این درگیری، ایالات متحده "ارتش آنها را کاملا نابود کرده است"، اما افزود که ایران هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارد.

او مدعی شد: "بیشتر کارخانه‌های پهپاد از بین رفته‌اند، بیشتر سکوهای پرتاب از بین رفته‌اند و بیشتر مناطق تولید موشک از بین رفته‌اند. اما آنها هنوز ظرفیت دارند. آنها تعدادی موشک دارند، تعدادی پهپاد دارند. من می‌گویم به صورت درصدی، شاید 21 تا 22 درصد از موشک‌های آنها. موشک‌های زیادی است، اما این چیزی نیست که وقتی برای اولین بار حمله کردیم، بود."

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ  جنگ رمضان توافق آمریکا آتش بس
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر کشور پاکستان در مأموریتی مهم وارد تهران شد
توضیح مقامات آمریکایی درباره ویزای تیم‌ملی
برقراری پرواز‌های فرودگاه شهدای رامسر
آتش‌بس در برابر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
پیش‌بینی فایننشال‌تایمز از سال ۲۰۲۴
جزئیات دیدار ترامپ و زلنسکی در واتیکان
زمان اعلام و اجرای آتش‌بس حزب‌الله لبنان و اسرائیل
عکس: تظاهرات ضد ترامپ
«اسرائیل» با پیشنهاد جدید آتش‌بس موافقت کرد
بایدن: تسلیم نمی‌شویم/توافق آتش‌بس امکان‌پذیر است
تلاش‌های مصر برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا
ترامپ بار دیگر آمریکا را از توافق آب و هوایی پاریس خارج کرد
آمریکا با رئیس مجلس لبنان بر سر آتش بس به توافق رسیدند
تهدید تازه ترامپ
اعلام زمان آتش بس در غزه از سوی ترامپ
حماس: اسرائیل در پی دستکاری آتش‌بس
هشدار ترامپ: عدم توافق تا چهارشنبه، یعنی پایان آتش‌بس
گزارش آکسیوس از حفظ برگ برنده ایران
متن‌کامل توافق‌ آتش بس محرمانه آمریکا و روسیه در مورد سوریه
تل آویو مجبور به قبول آتش بس با فلسطینی‌ها شد
آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ در غزه
ارتش شرق لیبی دلیل مخالفت با امضای توافق آتش‌بس را اعلام کرد
ناامیدی کاخ سفید از توافق میان اسرائیل و غزه
نشانه هایی از شکست آخرین شانس همکاری آمریکا و روسیه در سوریه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
11
18
پاسخ
کل خاندانت رو میکشیم ترامپ نسلی از ترامپ نخواهد موند
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
15
پاسخ
ترامپ جنایتکار آلت دست نتانیاهوی کودک کش، عاقبت خواهی دید چه خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
9
پاسخ
کور خوندی اورانیوم در خواب خواهی دید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mHN
tabnak.ir/005mHN