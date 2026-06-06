ترامپ: رهبران ایران قوی و مغرور هستند
دونالد ترامپ در مصاحبه ای گفت ایران هنوز با توافقی برای پایان دادن به جنگ موافقت نکرده است زیرا رهبران "آنها قوی و مغرورند."
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ روز جمعه (دیروز) در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه خبری" ان بی سی" آمریکا گفت که رهبران ایران هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جاری به توافق نرسیدهاند، زیرا "قوی" و "مغرور" هستند، اما او افزود، "آنها در نهایت چارهای جز رسیدن به توافق ندارند."
ترامپ گفت: "آنها قوی هستند، مغرور هستند، کارهایی وجود دارد که هرگز فکر نمیکردند انجام دهند و مجبور به انجام آنها خواهند شد. آنها چارهای ندارند و کمی طول میکشد."
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که رهبران ایالات متحده و ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگی هستند که هفته گذشته وارد چهارمین ماه خود شد.
دو کشور در ماه آوریل با آتشبس موافقت کردند که چندین بار تمدید شده است، اگرچه تنشها در روزهای اخیر زمانی که ایالات متحده و ایران در نزدیکی تنگه هرمز به تبادل آتش پرداختند، افزایش یافته است.
ترامپ در مصاحبه روز جمعه، از کسانی که او را به دستیابی سریع به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ ترغیب میکنند، انتقاد کرد و گفت: "سالها طول میکشد تا این کارها انجام شود."
او با اشاره به رهبران ایران گفت: "این افراد ۴۷ سال است که میجنگند. آنها آمریکاییها را میکشند. پاهایشان را قطع میکنند و بازوهایشان را و صورتشان به شدت و به طرز وحشتناکی آسیب دیده است."
او در ادامه به مقایسه طول این درگیری با جنگ ویتنام پرداخت و گفت: "من خیلی سریع پیش میروم. سه ماه است که درگیر آن هستم. میدانید، ویتنام 19 سال طول کشید. من وارد ماه سومم شدهام و تنها کاری که آنها میکنند این است که میگویند: "وای، کی قرار است پیروز شوید؟" اگر من یک دموکرات بودم، هیچکس اینطور صحبت نمیکرد، اما برای من مهم نیست. من به آن عادت کردهام."
ترامپ مدعی شد که تاکنون در این درگیری، ایالات متحده "ارتش آنها را کاملا نابود کرده است"، اما افزود که ایران هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارد.
او مدعی شد: "بیشتر کارخانههای پهپاد از بین رفتهاند، بیشتر سکوهای پرتاب از بین رفتهاند و بیشتر مناطق تولید موشک از بین رفتهاند. اما آنها هنوز ظرفیت دارند. آنها تعدادی موشک دارند، تعدادی پهپاد دارند. من میگویم به صورت درصدی، شاید 21 تا 22 درصد از موشکهای آنها. موشکهای زیادی است، اما این چیزی نیست که وقتی برای اولین بار حمله کردیم، بود."