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شاخص کیفی هوا در همه مناطق اصفهان قرمز است

غلظت آلاینده‌های جوی صبح امروز (شنبه) در کلانشهر اصفهان افزایش یافته به‌ طوری که شاخص کیفی هوا در همه مناطق اصفهان در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۱۵
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شاخص کیفی هوا در همه مناطق اصفهان قرمز است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص لحظه‌ای کیفی هوای کلانشهر اصفهان منتهی به ساعت هشت و ۳۰ صبح امروز با ۱۶۴ (AQI) در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارد.

این شاخص در ساعت ۸:۳۰ صبح امروز در ۱۱ ایستگاه‌ کلانشهر اصفهان شامل کاوه، کردآباد، ۲۵ آبان، پارک زمزم، رودکی، رهنان، زینبیه، فرشادی، فیض، دانشگاه صنعتی و ولدان با عدد بالای ۱۵۱ (AQI) شرایط ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد؛ که شاخص کیفی هوا در این ساعت در ایستگاه‌ های زینبیه با ۱۶۹ (AQI) و سگزی با ۱۷۸ (AQI)در شرایط آلوده تری نسبت به بقیه ایستگاه ها قرار دارد.

مطابق اطلاعات سامانه برخط پایش کیفیت هوای کشور، شاخص کیفی هوا در شاهین‌شهر،خمینی شهر، زرین شهر و قهجاورستان نیز بیانگر شرایط آلوده برای عموم است.

بر اساس توصیه‌های بهداشتی لازم است در روزهای آلوده شهروندان به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر تا حد امکان از خروج غیر ضروری از منزل و تردد بی‌مورد در معابر شهری خودداری کنند.

گفتنی است، مهمترین معیار برای نمایش آلودگی، شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) است.این شاخص معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منواکسیدکربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است تبدیل به یک عدد بدون واحد می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

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آلودگی هوا شاخص کیفی هوا وضعیت ناسالم
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