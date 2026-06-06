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آیا باید به تیم دیپلماسی اعتماد کنیم؟!

پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بخش وسیعی از جامعه ایرانی با ساختاری که امام و به ویژه رهبر شهید در استقلال و خوداتکایی و قدرت سخت نظام در مقابله با تهاجم دشمنان و ایستادگی در برابر امکان تسلیم و تجزیه کشور ایجاد کرده‌اند بیشتر آشنا می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۸۷
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831 بازدید
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۴
آیا باید به تیم دیپلماسی اعتماد کنیم؟!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ حال با این مقاومت و ایستادگی که سرمایه اصلی عزت و استقلال ایران است بیشتر معلوم می‌شود که ایران دیگر لقمه چربی برای بلعیدن و هضم در هاضمه تمامیت‌خواه دنیای ظلم‌زده و جنگل‌وارِ کنونی نیست. شادانه آنکه ملت ایران نیز با وجود همه دشواری‌ها و سختی‌ها در بعثتی دوباره و نمایان که شگفتی جهانی را به همراه آورده به اعتبار فهم بصیرت ذاتی و پیشینه افتخارآمیز تمدنی خود، پای این مقاومت ایستاده است. 

بارها گفته شده که تا اینجای کار و اگر در همین حال توافقی صورت گیرد، ایران و ملت ایران برنده این جنگ است به شرط آنکه چند نکته را از یاد نبریم. بخشی از سرفصل‌ها،  اینهایند: 
۱ـ حفظ انسجام ملی، پرهیز از دودستگی و تفرقه و جلوگیری از هر حرف و حرکت و شعار و اقدامی که خلاف این اصل باشد. وحدت و انسجام همه مردم ایران. همه مردم.

۲ـ توجه و رسیدگی به مشکلات پیش آمده، التیام زخم‌های ناسور جسمی و روحی ناشی از جنگ، ایجاد گروه‌ها و تشکل‌های مردمی برای کمک به آسیب‌دیدگان و زندگی از دست دادگان و یتیمان و بی‌پناهان و وَر شکست‌شدگان و بیکاران و ...

۳ـ کمک به دولت و درک ضرورت کنترل و مدیریت مطالبات، و فهم سطح و حجم مشکلات، و عدم تحمیل هزینه‌هایی که تکلیف مالایطاق است و ممکن است تحت فشارهای رسانه‌ای او را به انجام اقدامات شتابزده موقتی و مسکن‌های موضعی برای کاهش فشار وادارد. از جمله تحت فشارگذاشتن او مثلا به افزایش میزان کالابرگ به جای تغییر در نحوه توزیع نادرست همگانی آن. می‌توان گفت بهتر است به جای توزیع یارانه به همگان، با حذف یارانه طبقات برخوردار، یارانه افراد محروم را بیشتر کرد که نیازی به چاپ پول بیشتر نباشد. 

۴ـ کمک مجلس و رسانه‌ها و شخصیت‌های بانفوذ و ائمه جمعه به دولت برای انجام اصلاحات سخت، از جمله رفع یا کاهش ناترازی انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل، که در حال حاضر تنها در مورد بنزین به ۵۶ میلیون لیتر در روز رسیده است و خارج‌کردن آن از حوزة مسایل امنیتی...
۵ـ اعتماد به تیم دیپلماسی کشور که قاعدتاً  تصمیمی بر خلاف نظر رهبری نخواهد گرفت و پرهیز از تضعیف این جبهه. 

 

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برچسب ها
تیم دیپلماسی ایران رهبری خطوط قرمز جنگ مذاکرات ایران و آمریکا روزنامه اطلاعات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
1
پاسخ
مردم اوضاع خوبی ندارند. همکاران در محل کار از شرایط شکننده صحبت می کنند. کسب و کارها در وضعیت مبهم و گنگ گونه جاری محکوم به شکست هستند. اگر از چین و روسیه که بهشون دل بستیم کاری برنیاید و رونق نصف و نیمه و نیم بند سابق جاری نشود واقعا معلوم نیست چه خواهد شد ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
3
پاسخ
اگه واقعا اعتماد ندارید همین دوستان مداح رو بفرستید که مورد اعتمادند یا همین کارشناسان صدا و سیما که هم الحمدلله علمش رو دارند هم مورد اعتماد هستند چرا وقت رو هدر میدید فرصت همیشگی نیست الان فرصت دارید
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
4
پاسخ
فقط چناب قالیباف و پزشکیان میتوانند ایران را نجات بدهند وگرنه گروه پایداری کشور را به نابودی میکشاند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
1
پاسخ
همه باید به نمایندگان کشورمون اعتماد داشته باشیم انشالله هر چی خیر هست انجام دهند
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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