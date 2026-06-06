آیا باید به تیم دیپلماسی اعتماد کنیم؟!
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ حال با این مقاومت و ایستادگی که سرمایه اصلی عزت و استقلال ایران است بیشتر معلوم میشود که ایران دیگر لقمه چربی برای بلعیدن و هضم در هاضمه تمامیتخواه دنیای ظلمزده و جنگلوارِ کنونی نیست. شادانه آنکه ملت ایران نیز با وجود همه دشواریها و سختیها در بعثتی دوباره و نمایان که شگفتی جهانی را به همراه آورده به اعتبار فهم بصیرت ذاتی و پیشینه افتخارآمیز تمدنی خود، پای این مقاومت ایستاده است.
بارها گفته شده که تا اینجای کار و اگر در همین حال توافقی صورت گیرد، ایران و ملت ایران برنده این جنگ است به شرط آنکه چند نکته را از یاد نبریم. بخشی از سرفصلها، اینهایند:
۱ـ حفظ انسجام ملی، پرهیز از دودستگی و تفرقه و جلوگیری از هر حرف و حرکت و شعار و اقدامی که خلاف این اصل باشد. وحدت و انسجام همه مردم ایران. همه مردم.
۲ـ توجه و رسیدگی به مشکلات پیش آمده، التیام زخمهای ناسور جسمی و روحی ناشی از جنگ، ایجاد گروهها و تشکلهای مردمی برای کمک به آسیبدیدگان و زندگی از دست دادگان و یتیمان و بیپناهان و وَر شکستشدگان و بیکاران و ...
۳ـ کمک به دولت و درک ضرورت کنترل و مدیریت مطالبات، و فهم سطح و حجم مشکلات، و عدم تحمیل هزینههایی که تکلیف مالایطاق است و ممکن است تحت فشارهای رسانهای او را به انجام اقدامات شتابزده موقتی و مسکنهای موضعی برای کاهش فشار وادارد. از جمله تحت فشارگذاشتن او مثلا به افزایش میزان کالابرگ به جای تغییر در نحوه توزیع نادرست همگانی آن. میتوان گفت بهتر است به جای توزیع یارانه به همگان، با حذف یارانه طبقات برخوردار، یارانه افراد محروم را بیشتر کرد که نیازی به چاپ پول بیشتر نباشد.
۴ـ کمک مجلس و رسانهها و شخصیتهای بانفوذ و ائمه جمعه به دولت برای انجام اصلاحات سخت، از جمله رفع یا کاهش ناترازی انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل، که در حال حاضر تنها در مورد بنزین به ۵۶ میلیون لیتر در روز رسیده است و خارجکردن آن از حوزة مسایل امنیتی...
۵ـ اعتماد به تیم دیپلماسی کشور که قاعدتاً تصمیمی بر خلاف نظر رهبری نخواهد گرفت و پرهیز از تضعیف این جبهه.