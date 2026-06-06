گزارش سنتکام از حمله به جزایر قشم و گروگ
ارتش تروریستی آمریکا ادعا کرد:اهدافی را در جزایر گروگ و قشم بمباران کردیم.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۸۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ارتش تروریستی آمریکا ادعا کرد: «لحظاتی پیش، چهار پهپاد تهاجمی یکطرفه ایرانی را که بهسمت تنگۀ هرمز پرتاب شده بودند، سرنگون کرده است.
این پهپادهای تهاجمی تهدیدی فوری برای ترافیک دریایی منطقه ایجاد میکردند.
متعاقباً، نیروهای آمریکایی برای دفاع در برابر حملات بیشتر، به سایتهای رادار نظارت ساحلی ایران در گروگ و جزیره قشم حمله کردهاند.»
شنیده شدن صدای چند انفجار در بندر سیریک
خبرنگار صدا و سیما در سیریک هم گزارش داد: حدود ساعت 2:30 بامداد امروز صدای چند انفجار در این شهرستان شنیده شد.
هیچ منبع رسمی درباره منشا صدا و جزئیات آن اظهار نظر نکرده است.
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