روایت عارف از صد روز پایداری

محمدرضا عارف در پیامی به مناسبت عید غدیر خم با تشریح دستاوردهای صد روز مقاومت ملت ایران پس از شهادت رهبر انقلاب تحت رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای تأکید کرد که دشمنان در ایجاد خلأ و بی‌ثباتی در ایران ناکام ماندند و ملت ایران تهدیدها را به فرصتی برای تقویت اقتدار ملی و تداوم مسیر انقلاب اسلامی تبدیل کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی

تقارن چهاردهم و پانزدهم خرداد با صدمین روز شهادت مظلومانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف)، حامل پیامی تاریخی برای ایران، منطقه و جهان است؛ پیامی که نشان می‌دهد انقلاب اسلامی نه متوقف می‌شود، نه دچار خلأ می‌شود و نه در برابر طوفان حوادث از حرکت باز می‌ایستد.

دشمنان ایران گمان می‌کردند با فقدان رهبر انقلاب، فرصت برهم زدن ثبات ملی و تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد؛ اما صد روز گذشته، به صحنه فروپاشی این محاسبه تبدیل شد. هدایت حکیمانه، شجاعانه و مقتدرانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و حضور آگاهانه و استوار ملت ایران، نه‌ تنها کشور را از این گذرگاه تاریخی با عزت عبور داد، بلکه سرمایه‌ای تازه از انسجام ملی، اقتدار راهبردی و اعتماد به آینده پدید آورد.

امروز در آستانه عید سعید غدیر خم، می‌توان با اطمینان گفت که این صد روز، صرفاً روایت صبر و پایداری نبود؛ نمایش اقتدار یک ملت و اثبات استمرار یک مکتب بود. مکتبی که با شهادت رهبرانش تضعیف نمی‌شود، بلکه منسجم، ریشه‌دار و قدرتمندتر به مسیر خود ادامه می‌دهد.

پیام روشن این صد روز برای دوستان و دشمنان ایران روشن است:

ایران داغدار شد، اما دچار خلأ نشد؛ دشمن توطئه کرد، اما ملت ایستاد و در پرتو رهبری حکیمانه و مقتدرانه آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، آنچه قرار بود نقطه فشار دشمن باشد، به نقطه جهش اقتدار ملی و تثبیت آینده انقلاب اسلامی تبدیل شد.

اکنون فصل تازه‌ای آغاز شده است؛ فصل ساختن ایرانی قوی‌تر، به شیوه بهسازی و بازآفرینی فناورانه، پرافتخارتر و پیشرفته‌تر از همیشه؛ ایرانی که با تکیه بر دانش، نوآوری، همبستگی ملی و اقتدار راهبردی، به مرجعیت علمی و افق‌های بلند تمدن‌ساز دست خواهد یافت.

والسلام علیم و رحمت الله

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور