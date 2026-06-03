دو بار سقوط در آسمان ایران؛ فاجعه خلبان آمریکایی!

بر اساس گزارش‌های موجود، خلبان جنگنده اف-۱۵ نیروی هوایی ایالات متحده در کمتر از یک ماه در طول جنگ متجاوزانه علیه ایران دو بار سرنگون شد، اما هر دو بار موفق به فرار شد.

مقامات نظامی سابق و فعلی آمریکا گفتند که این خلبان که هرگز به طور عمومی نامش فاش نشده است، یکی از دشوارترین دوره‌های خلبانی در نیروی هوایی را از زمان جنگ ویتنام متحمل شده است و بدشانسی او با یک حادثه آتش به خودی در کویت در ۲ مارس آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک پست، در این حادثه، نیروی هوایی کویت به طور تصادفی به سه جنگنده «اف-۱۵ای‌ استرایک ایگل» (F-۱۵E Strike Eagle) شلیک کرد و هر ۶ خدمه مجبور به خروج اضطراری و فرود ایمن در داخل این کشور شدند.

در آن زمان که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی درگیر جنگی متجاوزانه علیه کشورمان بودند و ضربات سنگینی را به لحاظ نظامی و تجهیزاتی متحمل شدند، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا گفت، با وجود این حادثه، خلبانان چهار هفته بعد برای انجام ماموریت علیه تهران به پرواز بازگشتند.

اما تنها چند روز پس از عملیات، بدشانسی دوباره گریبان یکی از خلبانان را گرفت، زمانی که یک جنگنده اف-۱۵ای بر فراز ایران مورد اصابت قرار گرفت و ۲ خلبان متجاوز در خاک ایران سقوط کردند.

عملیات تخلیه خلبان متجاوز مذکور از ایران در تاریخ ۳ آوریل انجام شد.