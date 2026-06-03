کویت... به زودی!
بدون شرح
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۰| |
12796 بازدید
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۶
چه عکس قشنگی گذاشتید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله
این چه کاریه . موشک بزنید اما نه برای شخم زدن . شن زارهای جنوب خلیج فارس ارزش هدر دادن موشک زیاد ندارد .
کویت بحرین امارات شمشیر را برای ایران به رو بسته اند و ده ها است در حال خیانت و خباثت بر علیه ایران هستند. باید این ۳ میکرب را به شدت گوشمالی داد.
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