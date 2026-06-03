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کویت... به زودی!

بدون شرح
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۰
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12796 بازدید
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۱۶
کویت... به زودی!
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کویت حمله به کویت جنگ پایگاه های نظامی آمریکا نابودی موشک باران
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
61
38
پاسخ
چه عکس قشنگی گذاشتید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
آرزوی بد برای همسایه نداشته باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
62
39
پاسخ
ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله ان شا الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
57
39
پاسخ
باید طوری زد که درس عبرت بشه گاو شیرده نباشن دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
27
47
پاسخ
درصورت همرا هی و نوکری آمریکا بزودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
11
29
پاسخ
این چه کاریه . موشک بزنید اما نه برای شخم زدن . شن زارهای جنوب خلیج فارس ارزش هدر دادن موشک زیاد ندارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
39
پاسخ
پس اسرائیل چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
18
30
پاسخ
لعنت بر این نوکران و مستخدمین جبهه اپستین
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
21
35
پاسخ
کویت بحرین امارات شمشیر را برای ایران به رو بسته اند و ده ها است در حال خیانت و خباثت بر علیه ایران هستند. باید این ۳ میکرب را به شدت گوشمالی داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
38
پاسخ
چرا از اسراییل نمیذارید؟
رامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
21
30
پاسخ
نتانیاهو وترامپ وحکام عرب باید ترور شوند چون قاتل رهبر وکودکان ایران هستن
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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