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قیمت جهانی نفت پرواز کرد

همزمان با تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی، قیمت نفت برنت امروز (چهارشنبه) به بیش از ۹۷ دلار در هر بشکه رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۴
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قیمت جهانی نفت پرواز کرد

قیمت نفت برنت امروز (چهارشنبه) در پی تحولات اخیر منطقه و افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، با رشد ۱.۰۷ درصدی به ۹۷.۱۱ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، قرارداد آتی نفت برنت برای تحویل آگوست ۲۰۲۶ نیز امروز با افزایش قیمت همراه شد.

این رشد قیمتی در شرایطی به ثبت رسیده که در شب‌های گذشته یک نفتکش و یک دکل مخابراتی با پرتابه ارتش آمریکا هدف قرار گرفت و در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در اقدامی تلافی‌جویانه، ناوگان پنجم دریایی آمریکا را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داد.

داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد قیمت نفت برنت که در روزهای اخیر در محدوده ۹۵ تا ۹۷ دلار در نوسان بود، امروز با عبور از سطح ۹۷ دلار، به تحولات میدانی واکنش نشان داده است.

تحلیلگران بر این باورند که هرگونه تشدید تنش در منطقه که امنیت ترانزیت نفت را تهدید کند، به سرعت بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

در همین حال، تنگه هرمز همچنان تحت کنترل نیروهای مسلح ایران قرار دارد و هرگونه اقدام آمریکا برای عبور از این گذرگاه راهبردی، با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد؛ مسئله‌ای که بازارهای جهانی انرژی را در وضعیت حساس و آماده‌باش نگه داشته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
8
پاسخ
به یک‌درصد افزایش میگین پرواز؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
6
پاسخ
یه درصد رشد اگه پروازه قیمت های ما در ایران ساعتی پرواز میکنه
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