حملات هماهنگ به چند پایگاه آمریکا در امارات

پایگاه‌های آمریکا، از جمله الظفره، الصفران و المنهاد و بخش نظامی فرودگاه بین‌المللی دبی در امارات متحده عربی هدف حملات هماهنگ و گسترده قرار گرفتند

پایگاه‌های آمریکا، از جمله الظفره، الصفران و المنهاد و بخش نظامی فرودگاه بین‌المللی دبی در امارات متحده عربی هدف حملات هماهنگ و گسترده قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیشتر ارتش آمریکا تایید کرده بود که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، هدف موشک‌ها و پهپادی ایرانی قرار گرفته اند.

شب‌گذشته آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگۀ هرمز، و یک دکل مخابراتی سپاه را در جنوب جزیرۀ قشم هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داده بود‌.