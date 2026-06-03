حملات هماهنگ به چند پایگاه آمریکا در امارات
پایگاههای آمریکا، از جمله الظفره، الصفران و المنهاد و بخش نظامی فرودگاه بینالمللی دبی در امارات متحده عربی هدف حملات هماهنگ و گسترده قرار گرفتند
کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۱| |
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پایگاههای آمریکا، از جمله الظفره، الصفران و المنهاد و بخش نظامی فرودگاه بینالمللی دبی در امارات متحده عربی هدف حملات هماهنگ و گسترده قرار گرفتند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیشتر ارتش آمریکا تایید کرده بود که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، هدف موشکها و پهپادی ایرانی قرار گرفته اند.
شبگذشته آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگۀ هرمز، و یک دکل مخابراتی سپاه را در جنوب جزیرۀ قشم هدف پرتابههای هوایی خود قرار داده بود.
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