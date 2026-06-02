گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در گفتگوی تلفنی عصر امروز سه شنبه میان سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ایران و عربستان درباره آخرین روندهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا گفتگو و تبادل نظر شد.