گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان
در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان درباره آخرین روندهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا گفتگو و تبادل نظر شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۴۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در گفتگوی تلفنی عصر امروز سه شنبه میان سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ایران و عربستان درباره آخرین روندهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا گفتگو و تبادل نظر شد.
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