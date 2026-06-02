آغاز دور چهارم مذاکرات لبنان و اسرائیل در آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه عبری کان گزارش داد دور چهارم مذاکرات بین اسرائیل و لبنان در مقر وزارت امور خارجه آمریکا آغاز شده است.

سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن نیز اعلام کرد که مذاکرات مستقیم این رژیم با طرف لبنانی شروع شده است.

امروز «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان بار دیگر در سخنانی بر مذاکره با رژیم اشغالگر به عنوان تنها گزینه پیش‌رو تأکید کرد و گفت: «گزینه دیگری جز مذاکره وجود ندارد.»

این در حالی است که «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر لبنان را به تشدید تجاوزات تهدید و ادعا کرد واشنگتن با سیاست تل‌آویو مبنی بر پاسخ به هرگونه حمله به شمال فلسطین اشغالی از طریق هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت موافق است.

طی روزهای اخیر، حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان با محکومیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای روبه‌رو شده و هشدارهایی درباره خطر گسترش دامنه جنگ در منطقه مطرح شده است.

رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش، شهرک‌های القلیله و تبنین را در جنوب لبنان هدف قرار داد. شهرک حاروف در جنوب نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان جبل عامل در شهر صور، چهار نفر شهید و ۱۲۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در بین زخمی‌ها ۳۹ نفر از کادر پزشکی و پرستاری و اداری بیمارستان وجود دارد.

از طرفی روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارانوت» درباره تأثیر ریزپرنده‌های حزب‌الله معروف به ابابیل نوشت: این پرنده‌های معروف به «اف‌پی‌وی»، خسارت‌های زیادی به نیروهای ارتش در لبنان وارد کرده است.

در ادامه گزارش یدیعوت آحارانوت آمده است: آثار این ریزپرنده‌ها رفته رفته دیده می‌شود؛ مهمترین این اثرات، کاهش نیروها از نظر تعداد و تجهیزات در جنوب لبنان است.