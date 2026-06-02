صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جسد دانشمند هسته‌ای آمریکا پیدا شد

جسد دانشمند هسته‌ای آمریکا پس از یک سال در نیومکزیکو پیدا شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۰۶
| |
3258 بازدید
جسد دانشمند هسته‌ای آمریکا پیدا شد

به گزارش تابناک به نقل از سی بی اس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که بقایای یافت شده در جنگل ملی نیومکزیکو به عنوان بقایای «ملیسا کاسیاس» (Melissa Casias)، کارمند آزمایشگاه ملی لوس آلاموس که سال گذشته ناپدید شد، شناسایی شده است.

پلیس ایالت نیومکزیکو اعلام کرد که این بقایا هفته گذشته توسط یک کوهنورد در منطقه مک گافی ریج جنگل ملی کارسون، کشف شده است.

پلیس ایالت مذکور اعلام کرد که یک اسلحه کمری در نزدیکی بقایای جسد پیدا شده است. کاسیاس ۵۳ ساله بود.

به گفته پلیس، دفتر پزشکی قانونی به انجام آزمایش‌ها برای تعیین علت و نحوه مرگ او ادامه خواهد داد.

خواهرزاده کاسیاس یعنی یاسمین مک‌ میلن، پیش از این به سی‌بی‌اس نیوز گفته بود که کاسیاس به عنوان دستیار اداری در آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس مشغول به کار بود. وی دومین فرد شاغل در این آزمایشگاه بود که سال گذشته، پس از ناپدید شدن آنتونی چاوز ۷۸ ساله در ماه مه، ناپدید شد.

مقامات مجری قانون به سی‌بی‌اس نیوز گفتند که هر ۲ نفر جزو گروهی متشکل از حداقل ۱۰ دانشمند و کارمند آزمایشگاه مفقود یا فوت شده هستند که در آزمایشگاه‌های حساس هسته‌ای یا فناوری فضایی کار می‌کردند.

اف‌بی‌آی در حال تحقیق در مورد ارتباطات احتمالی بین این پرونده‌ها است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا دانشمند هسته ای دانشمند زن ناپدید کشف جسد نیومکزیکو
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m7K
tabnak.ir/005m7K