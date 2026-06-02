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یحیی گل‌محمدی به عراق رفت

یحیی گل‌محمدی برای مذاکره با دو تیم عراقی راهی این کشور شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۰۴
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5352 بازدید
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یحیی گل‌محمدی به عراق رفت

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، از چند هفته پیش، اخباری غیر رسمی از پیشنهاد دو تیم عراقی به یحیی گل‌محمدی در رسانه‌ها منتشر شده بود. حضور علیرضا منصوریان در تیم الطلبه و نتایج نسبتا خوب او در این تیم باعث شده بود تیم‌های عراقی نسبت به مربیان ایرانی اعتماد پیدا کنند و یحیی با توجه به نتایج خوبش در فوتبال ایران، می‌توانست یکی از بهترین گزینه‌ها برای کار در فوتبال عراق باشد.

حالا یحیی که آخرین تجربه‌اش در فولاد خوزستان تجربه خوبی نبود، راهی عراق شده تا با مدیران دو باشگاه عراقی مذاکره کند. یحیی با مدیربرنامه‌هایش در عراق به سر می‌برد و به زودی با یکی از دو باشگاهی که خواهان او هستند به توافق خواهد رسید.

یکی از دو باشگاهی که به شکلی جدی خواهان استخدام یحیی گل‌محمدی است، باشگاه دهوک است. این باشگاه، فصل را در رده دهم جدول لیگ ۲۰ تیمی عراق به پایان برد.

سرمربی دهوک در فصلی که دیروز برای این تیم به پایان رسید، عبدالغنی سهند بود، اما در هفته‌های پایانی احمد خلف بود که به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت این تیم می‌نشست.

حالا مدیران این تیم که از نتایج فصل گذشته ناراضی هستند، به دنبال یک مربی موفق و کارنامه‌دار ایرانی هستند که یحیی گل‌محمدی اولین گزینه آنهاست.

البته از تیم دومی که خواهان یحیی است نام برده نشده و هنوز مشخص نیست او بعد از دهوک با کدام تیم دیگر عراقی مذاکره خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد بعد از منصوریان، باید یحیی را دومین مربی ایرانی حاضر در لیگ ستارگان عراق برای فصل آینده بدانیم.

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گل محمدی سرمربی عراق باشگاه عراقی دهوک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
تاج
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
2
پاسخ
یحیی وبرانکو به جز پرسپولیس وکمک داور هیچ جا خوب نبودند واین نیاز به اثبات ندارد.
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